Гороскоп на февраль: прогноз для всех знаков зодиака

Февраль будет отмечен двумя затмениями. Одно из них лунное затмение, которое также называют Голубой Луной, произошло в ночь с 31 на 1 февраля, и в эту ночь оно превратилось в "кровавую луну". Аура этого затмения будет ощутима вплоть до 6 февраля. Кстати, это лунное затмение можно было наблюдать в том числе и на территории Украины.

"Кровавая луна" "включит" негативную ситуацию на две недели — как раз до конца Года Огненного Петуха. В период "кровавой луны" всегда существует опасность ухудшения взаимоотношений, обострения конфликтных ситуаций, в том числе может начаться эскалация военных действий. Также в этот период возрастает угроза терактов. Особенно актуальна она для Японии и Кореи, а как раз в Южной Корее будут проходить Олимпийские игры, которые стартуют 9 февраля. Так что Олимпийские игры могут сопровождаться сложными ситуациями, потому местным спецслужбам нужно работать усердно и внимательно.

Второе затмение — частное солнечное затмение. И произойдет оно в момент включения нового года по восточному гороскопу — 15 февраля в 22 часа 52 минуты. То есть в ночь с 15 на 16 февраля начнется китайский новый год — Год Желтой Собаки.

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Людям, рожденным в период с 14 по 17 февраля, нужно быть предельно осторожными в течение целого года, поскольку этот период может стать для них фатальным. В их жизни могут складываться крайне сложные ситуации. Либо, наоборот, их может ждать большое везение. Дабы знать, к чему готовиться и как избежать особо непростых ситуаций, я бы советовал заказывать годовой гороскоп на моем сайте.

Однако в целом для большинства февраль должен быть довольно спокойным месяцем. Он будет весьма благоприятным для творческих личностей, особенно после вхождения в Зодиакальный Знак Рыбы Венеры (11 февраля) и Меркурия (18 февраля). В это время особо богатым становится воображение и обостряется интуиция. В такой период благоприятно участие в клубах по интересам, проведение презентаций и сейшенов, открытие выставок и т.д.

Кроме того, февраль — это лучшее время для поездок за границу, на море. Вторая половина февраля, особенно после 18-го числа благоприятствует поездкам на курорты, на отдых в другие страны.

Однако в феврале возможны и сложные — аварийные — ситуации. В частности, такая угроза велика в период с 1 по 6 февраля, когда еще будет сохраняться аура затмения, а также с 11 по 16 февраля, когда у Марса будет жесткий аспект к Урану, а Марс, как известно — это планета катастроф. Потому в это время лучше воздержаться от поездок. Когда происходит серия затмений, стремительно возрастает опасность разного рода аварий, в том числе падают самолеты.

Также меня интригует Стихия Воды, потому что она сулит опасность всякого рода наводнений и цунами в этот период, особенно с 11 по 16 февраля. И эта опасность актуальна для всего мира.

Интересный момент — так как солнечное затмение 15 февраля будет происходить в градусе "Человек, пьющий вино из кубка", это будет лучшее время, чтобы бросать пить и избавляться от вредных привычек. Люди в это время, в ночь с 15 на 16 февраля, могут выбросить в мусор пачку сигарет или бутылку портвейна и полностью бросить курить или избавиться от пристрастия к алкоголю.

Кроме того, первая половина февраля будет весьма благоприятна для служебного роста и для социальной активности в целом.

А вот вторая половина будет удачной для творческих людей. А вот 20-28 февраля, когда Венера соединится с Нептуном, станет периодом любови и романтики. Потому в это время романтические встречи будут удачными и можно будет встретить свою любовь. В это время символ любви — планета Венера — торжествует. И высшая любовь случается, когда Нептун и Венера сходятся вместе. Потому в это время обычно рождаются большие чувства.

Февраль — это, вообще, лучшее время для больших чувств и большой любви. Поэтому многим, особенно девушкам, я бы советовал заняться личной жизнью, найти полноту и смысл любви именно в этом месяце — он благоприятствует настоящей глубокой любви, а не каким-то одноразовым сексуальным контактам. Свою судьбу, свою фатальную половинку можно будет найти 14-16 февраля или во второй половине этого месяца.

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Меркурий будет соединяться с Нептуном с 20 по 28 февраля, и это время будет неблагоприятным для важных покупок, так как в этот период велика вероятность обманов, сомнительных и неудачных покупок и сложных ситуаций, связанных с этим. Так что в это время лучше отказаться от серьезных приобретений.

Отмечу также, что период с 9 по 18 февраля не очень благоприятен для коммерческих сделок. Потому лучше с такими делами повременить.

Что же звезды сулят в феврале каждому из знаков Зодиака? Поскольку цепь затмений в этот раз происходит в неподвижном кресте, это значит, что у всех неподвижных знаков будет очень сложный и критический период. Особенно несладко придется Водолеям. Февраль у них будет с большим знаком "минус". В их жизни в это время могут случаться неожиданные катастрофы, все будет переворачиваться с ног на голову и может рушиться семейная жизнь. В первой половине февраля для Водолеев велика опасность разводов. Помимо этого, на них в этот период неожиданно могут подавать в суд, и есть риск, что о них пойдет дурная слава.

У Львов также в феврале могут возникать напряженные ситуации в доме, с близкими и родными. Им следует быть очень осторожными на публике. А также Львам нужно быть готовыми к дурным препятствиям на пути к их творческому росту. Для Львов это также худшее время для рекламной кампании.

Также неблагоприятно складывается ситуация в феврале для Тельцов. Они могут "прогореть" в денежных делах. Особенно во второй половине месяца им не стоит никому доверять, тем более, ближайшим партнерам и друзьям. Тельцам в феврале лучше не одалживать денег, потому что их могут "кидать" на очень большие суммы.

Этот период также сулит мало хорошего Скорпионам. В феврале их могут свергать с должности, увольнять. Им следует быть крайне внимательными к собственному здоровью, потому что с ним могут возникнуть проблемы. Наибольшая опасность что-нибудь поломать: ноги, руки, не дай Бог, голову… Скорпионы в феврале могут попасть в критические ситуации, особенно в дальних поездках и путешествиях, потому поездки лучше отложить.

Везунчики — это подвижные знаки креста. Больше всего фартить в феврале будет Рыбам. У них будет просто блестящий период и для творчества, и для финансовых вложений. Рыбы, особенно во второй половине месяца могут встретить большую любовь в дальней поездке, где-то на островах. Их ждет удачное партнерство, у них будут сильные и надежные финансовые покровители. А Рыбы-девушки в этот период легко смогут найти покровителей — "папочек" с деньгами.

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Также февраль станет благоприятным периодом для Дев. Им будет везти в работе, им будут попадаться выгодные деловые партнеры, а также их может ждать расширение сферы деятельности. Именно в феврале Девам лучше всего рекламировать себя, продвигать, им нужно быть на виду.

Очень благоприятный период ждет и Близнецов. Особенно им будет фартить в том, что касается дальних поездок и путешествий, образования и поступления в какой-то вуз, сдачи экзаменов и написания докторской или кандидатской.

То же — у Стрельцов. Однако удачливыми они будут не только в дальних поездках, но и в политике. В этой сфере их ждут большие прорывы. В украинской политике, кстати, очень много Стрельцов: Тимошенко, Саакашвили, Луценко, Ляшко и т.д., кого ни возьми, почти все — Стрельцы. В общем, Стрельцов ждет подъем и бурная деятельность. В феврале они могут делать большие ставки и побеждать, им многое будет удаваться. Они смогут поднимать народ. Рейтинг Стрельцов будет расти в феврале. Также удачно будут складываться их взаимоотношения с иностранными фирмами и иностранцами вообще.

Нейтральные знаки, которым в равной степени будет и везти, и не везти в феврале — это, например, Овны. В феврале их могут ждать судьбоносные встречи со старыми друзьями, людьми из прошлого, и на ровном месте они могут начать создавать с этими людьми новые дела, бизнес. Но, с другой стороны, Овнам в этом месяце нельзя спешить. Поспешишь, людей насмешишь — это про Овнов в феврале. Потому им лучше придумать что-то, а организовывать и реализовывать все в марте, когда Солнце будет входить в Овна.

У Весов февраль будет благоприятным периодом для любви, атмосферных событий, праздников. В это время им стоит ходить на разные увеселительные мероприятия. У них будет плодотворный период в плане творчества. Советую Весам в это время беременеть, заводить детей… Суженый-ряженый и большая любовь также могут быть встречены Весами именно в этот период. Но — Весам следует быть осторожным с ворами и мошенниками, так как для них велика опасность ограблений. Потому им лучше поставить сигнализацию в машину, обезопасить себя и не оставлять без присмотра квартиру.

У Раков могут возникать критические ситуации в дороге, особенно вблизи затмений (с 1 по 6 февраля и с 11 по 16 февраля). Но зато в этом месяце им будет везти в вопросах, связанных с недвижимостью и жилплощадью, так что такого рода сделки будут весьма удачными. Также в этом месяце Раки сумеют получать серьезную выгоду в коммерческих делах. Если представителям других знаков с 20 по 28 февраля может не везти, то Раки смогут кого угодно "развести" в это время. В это время Белая Луна будет все время находиться в зодиакальном знаке Рака, потому представители этого знака не будут попадаться на уловки других, тем более, связанные с недвижимостью. Наоборот, они будут способны легко и благополучно решать разные вопросы.

У Козерогов февраль тоже пройдет и со знаком "плюс", и со знаком "минус". Им может везти в финансовых вопросах и в их деятельности, особенно в первой половине месяца. А вот во второй половине Козерогов могут "кидать", то есть они не смогут должным образом просчитывать все риски для себя. В 20-х числах февраля им нужно быть очень осторожными в финансовом плане. Кроме того, для Козерогов будет высока опасность депрессий, так как негативные планеты — Сатурн и Черная Луна — будут продолжать идти по зодиакальному знаку Козерога. Потому в этот период есть даже риск суицида. И вполне вероятно, что Козероги сами будут доводить себя до сложных ситуаций. Потому для Козерогов февраль станет лучшим временем для лечения, обращения к психиатру или психологу. Я бы настоятельно рекомендовал Козерогам обратиться к астрологам и психологам, чтобы повысить свою самооценку, так как многие Козероги во второй половине месяца могут не увидеть выхода из тупика, в котором, как им будет казаться, они оказались.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"