Ученые выяснили, чем смертельно опасен для здоровья сериальный "запой"

Сам по себе просмотр сериалов никакого вреда здоровью не наносит — однако просмотр серий без остановки ухудшает циркуляцию крови и повышает риск возникновения тромбоза.

Такими результатами исследования поделились ученые из Университета Миннесоты в США, сообщает Deadline.

Ученые опросили 15 тысяч людей старше 24 лет, и разделили их на 4 группы, в зависимости от того, как часто они смотрят сериалы.

По результатам исследования оказалось, что среди заядлых любителей телешоу вероятность возникновения венозной тромбоэмболии, или тромбоза глубоких вен, оказалась в 1,7 раза выше, чем у остальных групп. В группе наибольшего риска оказались люди старше 60 лет.

Опасность возникновения тромбоза исходит от длительного сидения и ухудшения циркуляции крови.

По словам ученых, даже регулярные занятия спортом не спасут от риска возникновения тромба, ведь вес не влияет на его возникновение.

Ранее ученые выявили новую опасность алкоголя.