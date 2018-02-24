Ученый нашел в Библии точную дату конца света

Ученый ссылается на отрывок из Книги Откровения.
Конец света наступит 24 июня этого года, заявил ученый Матье Жан-Марк Джозеф Родриг.
При этом он ссылается на отрывок из Книги Откровения и ключевую фразу: "Дана ему власть действовать 42 месяца... Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его 666".
Родриг уверяет, что после этой даты поверхность Земли превратится в пустыню, где не выживет ни одна душа.
Напомним, ранее известный физик вычислил дату конца света.