Ученый нашел в Библии точную дату конца света

Конец света наступит 24 июня этого года, заявил ученый Матье Жан-Марк Джозеф Родриг.

При этом он ссылается на отрывок из Книги Откровения и ключевую фразу: "Дана ему власть действовать 42 месяца... Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его 666".

Родриг уверяет, что после этой даты поверхность Земли превратится в пустыню, где не выживет ни одна душа.

Напомним, ранее известный физик вычислил дату конца света.