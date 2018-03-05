Маникюр к 8 Марта 2018 года: что в тренде

Пока мужчины выбирают подарки для любимых женщин, прекрасная половина человечества выбирает праздничные образы для себя любимых. И одним из главных пунктов этой программы является праздничный маникюр к 8 Марта.

Эксперты советуют подбирать дизайн ногтей под выбранный наряд. К примеру, красный отлично сочетается с золотым, а синие тона — с серебристым. При этом цвет маникюра на 8 марта 2018 может быть как однотонным, так и комбинацией нескольких цветов – от традиционных нежно-розовых оттенков до ярких, динамичных цветов (причем у каждого ногтя может быть своя расцветка).

Беспроигрышной классикой остается французский и лунный маникюр на 8 марта 2018. Классический французский маникюр 2018 можно дополнить стразами или же искусственными цветами, сделать его цветным. К слову, все большую популярность набирает французский маникюр нестандартных ярких цветов, причем палитра тут ничем не ограничена.

Для тех, кто предпочитает рисунки на ногтях, прекрасно подойдет маникюр с розами. При этом такой рисунок отлично можно сочетать со стразами или даже нанести рисунки на ногти к 8 Марта в 3D.

Напомним, на празднование Международного женского дня Кабмин дал украинцам четыре выходных.