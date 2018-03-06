Лучшие поздравления на 8 Марта на словах и в картинках

До 8 Марта – главного женского праздника весны – осталось совсем чуть-чуть. А кто-то ведь даже будет поздравлять своих друзей и знакомых, например, одногруппниц или коллег, заранее. Поэтому "Главред" публикует подборку лучших поздравлений на 8 Марта уже сейчас.

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Православные поздравления с 8 Марта

С праздником весны тебя поздравляю!

Счастья, здоровья, веселья желаю!

Пусть эта весна принесет для тебя

Много улыбок, тепла и добра!

***

8 Марта – женский день!

Один из дней в году,

Когда Вы вносите во все улыбки теплоту,

Когда цветы цветут в душе!

И в этот светлый час, как прежде вновь

Пусть будет Вам сопутствовать:

Надежда, Вера и Любовь!

***

8 Марта — светлый праздник

Пусть только радость принесет,

И впечатлений много разных,

Для сердца и души — полет!

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Поздравления с 8 Марта одногруппницам и одноклассницам

С Восьмым марта, одноклассница.

Поздравляем мы тебя!

Пусть тобою мир украсится!

Ты ж живи, весь мир любя!!!

***

С 8 Марта, девушки!

Счастья вам, успехов

И побольше нежности,

Радости и смеха.

Вам побед в учебе,

И во всем удачи,

Разрешились чтобы

Важные задачи.

Ярче, безрассудней,

В жизни вам сиять —

Лучше одногруппниц

Просто не сыскать!

***

Дорогие девушки, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам больших достижений, свершений и перспектив. Огромной любви, прекрасных принцев, теплых объятий, искренних признаний! Будьте обворожительны, необходимы, ценны и счастливы!

Поздравления с 8 Марта коллегам

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с 8 Марта! Желаю замечательного настроения и много-много улыбок. Пусть работа дает желанные результаты, все получается легко и без препятствий. Огромного женского счастья, невероятно сильной любви и нежности, внимания и заботливого участия. Будьте готовы к лучшему, оно обязательно произойдет! С праздником!

***

Мужская половина коллектива

Вас поздравляет с праздником весны.

Коллеги, вы прелестны и красивы,

Как нежные, прекрасные цветы!

Такими же всегда и оставайтесь.

Круглогодично — летом и зимой.

Живите ярко, чаше улыбайтесь

И украшайте этот мир собой!

***

С утра нет охоты идти на работу,

Но нужно. Идем сквозь пургу и дремоту.

А там — запах кофе, улыбки и смех...

С таким коллективом работать не грех!

Спасибо Вам, звездочки милые наши,

За будни, что с Вами становятся краше.

За Ваш позитив, доброту, красоту

Исполнить желаем любую мечту!

Хотим пожелать Вам чудес, настроенья,

Успеха, достатка, веселья, везенья,

Здоровья, всех радостей и волшебства,

Восторга и счастья, любви без конца.

Пускай Женский день будет долгим и ярким,

Наполнен сюрпризами и шоколадом,

Улыбками, смехом, цветов ароматом.

Чтоб все в этот день были сказочно рады!

Поздравления с 8 Марта прикольные

Желаю жить без всяких стрессов

И не набрать ни грамма веса.

Пускай мужчины обожают,

Пылинки каждый день сдувают.

Пусть кошелек не опустеет,

А разбухает все сильнее.

Пусть жизнь вас радует заботой,

Не надрывайтесь на работе.

***

Что женщине нужно

Для полного счастья?

Приятных сюрпризов

Как можно почаще,

Подруг и друзей,

Мексиканских страстей,

Свекровь чтоб жила

За тридевять земель.

Бриллиантов, духов,

И от мужа внимания,

И логики женской

Ему понимания.

Еще чтоб фигуру

Не портили торты,

Чтоб были как раз

Сексуальные шорты.

Так много всего

Можно перечислять,

Но мы поспешим

Женский день отмечать.

Ведь главное, девочки,

Помнить всегда:

Пусть вас не страшат

Ни размер, ни года —

Все мы идеальны, один раз живем!

Улыбок и радости всем!

С Женским днем!

***

Что ни дама — то цветок,

Чайной розы лепесток,

А мужчина — тот садовник,

Будь шофер он иль полковник!

Пусть "цветы" благоухают,

Пусть их все оберегают,

Создают для них уют,

Восхваляют там и тут.

С 8 Марта вас, родные,

Наши дамы дорогие.

Будьте счастливы, любимы

И всегда неотразимы!

Нейтральные поздравления с 8 Марта

Пусть сбываются мечты

В день тепла и красоты,

Принесет вам жизнь подарки.

С Женским днем 8 Марта!

***

Милые женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам вечной красоты, нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются мечты, а каждый новый день приносит только радость и улыбки!

***

За дружбу, веру и терпенье

Тебе спасибо говорю.

На свете лучше нет подруги.

Тебя, родная, я люблю!

Пусть этот день, 8 Марта,

Наполнит радостью тебя.

Пусть так пройдет, как ты захочешь,

Любая сбудется мечта!

Судьба пусть счастьем озаряет,

В душе твоей царит покой,

В глазах веселый блеск сияет,

Любовь всегда будет с тобой!

Умные поздравления с 8 Марта

Мы вас сегодня поздравляем

С Международным женским днем,

Свои стихи вам посвящаем,

Статьи в газетах помещаем

И песни о любви поем.

Пусть вы давно уже воспеты

Шекспиром, Пушкеным, Толстым.

Как прежде, пишутся сонеты,

И по ночам не спят поэты,

К любимым наводя мосты.

***

Однажды прекрасная Нефертити ехала на своей колеснице и, проезжая мимо раскидистого дерева, зацепилась своим жемчужным ожерельем за ветку. Нитка порвалась, а жемчужины рассыпались по высокой траве. Так поздравим же этих прекрасных жемчужин, которые собрались за этим столом. За вас, милые женщины!

Поздравления с 8 Марта девушке

С 8 Марта, солнышко родное.

С праздником, любимая моя.

Для меня ты лучшая на свете,

Самая красивая звезда.

Я хочу, чтоб были всегда вместе,

Чтоб счастливой ты всегда была.

Без тебя мне жить неинтересно.

Будь здоровой, ласточка моя.

***

Ты, любимая, прекрасна

И божественна во всем.

Время мчится незаметно,

Когда мы с тобой вдвоем.

С 8 Марта поздравляю!

И скажу тебе любя,

Что безумно обожаю

Я, любимая, тебя.

Будь всегда-всегда веселой

С чистой, светлою душой,

Замечательной, игривой.

Я люблю тебя такой.

Поздравления с 8 Марта маме

Про этот праздник много есть стихов,

Но поздравлять с ним, право, не устану.

Пусть голоса детей, сливаясь в хор,

Поздравят вас, родные ваши мамы!

***

Моя мамочка родная,

Я люблю тебя без края!

С 8 Марта поздравляю,

Счастья я тебе желаю.

Много света, доброты,

Исполнения мечты,

Радости на много лет.

Тебя лучше в мире нет!

***

Мамочка, поздравляю тебя с 8 Марта! Ты у меня самая добрая, самая нежная, просто самая лучшая, я бесконечно тебя люблю! Хочу, чтобы ты всегда улыбалась, никогда не уставала и почаще веселилась от души!