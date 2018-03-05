В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Киеве на 8 марта

В Киеве в четверг ночью, 8 марта — Международный женский день — ожидается около нуля, а днем температура воздуха может прогреться до четырех градусов со знаком плюс.

В праздник возможны осадки, говорится на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

"Ночь -1..1 градус, день — 2..4 градуса, ветер юго-восточный, 7-12 м/с", — спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в Украине 2018-й ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно, как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом.