Не забыли? Какого числа переход на летнее время и как успеть на транспорт по новому времени

"Главред" продолжает серию публикаций о переводе стрелок часов на летнее время.
В марте украинцы традиционно переводят часы на летнее время.
"Главред" продолжает серию публикаций о связанных с переходом на летнее время аспектах.
Какого числа переход на летнее время в 2018 году
На всякий случай напоминаем, что перевод часов произойдет непосредственно в 3 часа ночи 25 марта. Делать это надо на час вперед, так что поспать удастся на час меньше.
Дата перехода на зимнее время-2018 в Украине — 28 октября.
Когда время переводят – поезда как едут?
В билетах всегда указывается время отправления и прибытия поездов уже с учетом перевода часовых стрелок. То есть в билетах стоит время отправления и прибытия поездов уже с учетом перехода на летнее время (стрелки часов переведут на час вперед).
То же самое касается также аэропортов и автовокзалов.
Так что, чтобы не опоздать на транспорт в ночь перевода стрелок, лучше выехать из дома заранее.
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