Не забыли? Какого числа переход на летнее время и как успеть на транспорт по новому времени

В марте украинцы традиционно переводят часы на летнее время.

"Главред" продолжает серию публикаций о связанных с переходом на летнее время аспектах.

Какого числа переход на летнее время в 2018 году

На всякий случай напоминаем, что перевод часов произойдет непосредственно в 3 часа ночи 25 марта. Делать это надо на час вперед, так что поспать удастся на час меньше.

Дата перехода на зимнее время-2018 в Украине — 28 октября.

Когда время переводят – поезда как едут?

В билетах всегда указывается время отправления и прибытия поездов уже с учетом перевода часовых стрелок. То есть в билетах стоит время отправления и прибытия поездов уже с учетом перехода на летнее время (стрелки часов переведут на час вперед).

То же самое касается также аэропортов и автовокзалов.

Так что, чтобы не опоздать на транспорт в ночь перевода стрелок, лучше выехать из дома заранее.

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Переход на зимнее время: за и против