Любовь к Тейлор Свифт толкнула мужчину на преступление

Поклонник известной американской певицы Тейлор Свифт ради нее ограбил банк, а украденные деньги подбросил ей во двор.

Как пишет Hartford Courant, ограбление было совершено в городе Ансония, штат Коннектикут, еще 4 апреля. Роули украл в банке 1,6 тысячи долларов. А на следующий день горе-возлюбленного уже задержала полиция.

"Мы ничего не знали о Тейлор Свифт, пока наши сотрудники не забрали его из местного отдела, чтобы вернуть в Ансонию. Он сам все рассказал в машине", — рассказал пресс-секретарь полиции города Патрик Линч.

26-летный Роули признался, что ехал в деревню Уотч Хилл в Род-Айленде, где располагается особняк Свифт. "Видимо, он хотел сделать ей предложение. Но ее не оказалось дома. Он сказал, что перебросил часть денег через забор, чтобы впечатлить ее", — объяснил представитель полиции.

Стоит отметить, что полиция нашла у обвиняемого лишь часть украденных денег – а вот остальную сумму, которую грабитель якобы подкинул Свифт, во дворе особняка певицы обнаружить не удалось.

Напомним, Тейлор Свифт обошла Адель на YouTube.

Как сообщалось, под Киевом ограбили и сожгли автомобиль "Укрпочты" с пенсиями. Ограбление произошло 10 апреля.