Спустя 4 года после гибели родителей суррогатная мать родила их ребенка

В Китае ребенок родился через четыре года после гибели его родители в автокатастрофе. Малыша по просьбе родителей пары выносила суррогатная мать.

Как пишет BBC со ссылкой на местные СМИ, в 2013 году, незадолго до смертельного ДТП, супруги заморозили несколько эмбрионов, надеясь завести ребенка с помощью искусственного оплодотворения.

Во время автокатастрофы эмбрионы хранились в больнице китайского города Нанкин, замороженные при температуре минус 196 градусов в емкости с жидким азотом.

Так как ранее не было случаев, чтобы родители унаследовали замороженные эмбрионы своих детей, то им пришлось пройти через многие судебные разбирательства. К тому же в Китае запрещено суррогатное материнство. Родственникам пришлось вывести эмбрионы за границу – в Лаос, где местная суррогатная мать в декабре и родила им внука. Его назвали Тяньтянь.

Причем везли термос с жидким азотом, в котором находились эмбрионы, машиной, так как ни одна авиакомпания не согласилась принять на борт подобный груз.

А после рождения внука бабушкам и дедушкам пришлось разбираться с еще одной проблемой. Поскольку малыш родился не в Лаосе, а в Китае, куда его суррогатная мать приехала по простой туристической визе – то у ребенка возникли проблемы с гражданством. Так как ни одного из родителей мальчика в живых не осталось, то все четыре бабушки и дедушки вынуждены были сдать анализ ДНК, чтобы доказать, что это их внук, и что оба его родителя были китайцами, а значит, и ребенок является китайским подданным.

Ранее СМИ узнали, почему Украина превращается в один из мировых центров суррогатного материнства. В нашей стране суррогатное материнство фактически находится вне контроля государства, сказала Богомолец.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что Украина в рейтинге Организации Объединенных Наций по уровню рождаемости оказалась на 172 месте, одна из основных причин такого результата — финансовая невозможность обеспечить ребенку желаемый уровень благосостояния.