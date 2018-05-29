"Человек-паук". В Париже малиец спас ребенка и получил французское гражданство: видео

Во Франции выходец из Мали Мамуд Гассама стал настоящим героем после спасения мальчика, повисшего на балконе, и получит французское гражданство.

Инцидент произошел в субботу вечером на одной из улиц на севере Парижа. Мамуд Гассама проходил мимо дома, когда увидел толпу людей и четырехлетнего мальчика, который повис на балконе четвертого этажа, сообщает BBC.

Мужчина без промедления бросился на помощь и за считанные секунды буквально вскарабкался на четвертый этаж и спас мальчика.

Очевидцы сняли спасение на видео, после чего малиец стал едва ли не национальным героем. Мэр Парижа Анн Идальго назвала его "человеком-пауком 18 района", имея в виду район, где произошел инцидент.

"Я не думал, я спас его", — прокомментировал позже свой поступок в эфире французского телевидения Мамуд Гассама.

Отца мальчика допросила полиция. Правоохранители считают, что он оставил ребенка без присмотра. Матери ребенка в то время в Париже не было.

С малийцем встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Он наградил мужчину медалью за мужество и пообещал предоставить французское гражданство.

Кроме того, Макрон заявил, что малиец сможет устроиться на работу пожарным.

Напомним, ранее сообщалось, что знаменитый французский "человек-паук" покорил очередной небоскреб.