Незабываемые впечатления в Испании: топ-10 мест, которые стоит посмотреть

Отдых в Испании — это солнце, которое светит почти 365 дней в году, мягкий климат и около 7880 км песчаного побережья. Но безмятежно проводить время на пляже или на территории отеля просто недопустимо. Эта страна способна подарить самые яркие впечатления в каждом своем уголке. Экскурсионный тур в Испанию — coraltravel.ua — это возможность познакомиться с культурными и природными достопримечательностями страны.

ТОП-10 испанских впечатлений:

1. Барселона — экскурсионные туры в Испанию начинаются с сердца Каталонии. Незабываемые впечатления дарит визитная карточка города — Храм Святого Семейства. Говорят, что на его строительство архитектора Антонио Гауди вдохновили вершины горы Монсер.

2. Мадрид — столица Испании и город-достопримечательность. Перед гостями предстает королевский дворец (действующая резиденция), главная площадь страны, знаменитый музей Прадо и главная арена корриды.

3. Фигерас — родина Сальвадора Дали. Даже те, кто не является поклонником творчества художника, признают, что визит в это место оставляет незабываемые впечатления.

4. Сан-Висенте-де-ла-Баркера — сплошное природное великолепие Кантабрии. Высшей точкой города и главной достопримечательностью является яркий образец готического стиля — церковь Санта-Мария-де-лос-Анхелес на вершине скалы.

5. Коста-Брава — на роскошных золотистых берегах туристов встречают небольшие живописные городки. Городок-вдохновение Кадакес кажется игрой воображения какого-то испанского художника. Из известных достопримечательностей здесь расположен Дом-музей Сальвадора Дали.

6. Остров Майорка — звезда Балеарских островов. Более 200 пляжей поражают своей красотой. Столица Пальма-де-Майорка и собор XIII века — главные достопримечательности острова.

7. Остров Менорка — сплошной биосферный заповедник ЮНЕСКО. Море здесь похоже на Карибское, а навесные скалы создают причудливый вид.

8. Андалусия — центр корриды и фламенко. Сердцем региона называют город Гранада. Здесь находится резиденция арабских правителей Альгамбра — одно из самых необычных строений в мире.

9. Канарские острова — вулканический архипелаг всего в 95 км от африканского континента. Это край контрастов: горные хребты и огромные утесы, песчаные пляжи и живописные зеленые бухточки. Из любой части острова видно океан.

10. Коста-Дорада — современный центр европейского туризма. Пляжи представляют собой главную достопримечательность "Золотого берега". В солнечном Салоу находится знаменитый парк "Порт Авентура".

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