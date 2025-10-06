Блогеры заметили скрытую съемку в номере отеля: как стороны отреагировали на ситуацию

Крисс и Кейт Хардман вместе с тремя детьми сняли роскошный дом с четырьмя спальнями в Перте.

Семья выехала из съемного жилья после необычной находки / коллаж: Главред, фото: скриншот

Во время поездки в Австралию семья популярных блогеров заметила в арендованном доме Airbnb включенную видеокамеру. Пара рассказала о случившемся в TikTok. На кадрах мужчина показывает устройство, установленное на белой полке.

Крисс и Кейт Хардман вместе с тремя детьми сняли роскошный дом с четырьмя спальнями в Перте. Однако уже в первую ночь заметили в одной из комнат камеру, с мигающим индикатором записи.

"Когда бронируешь частное жилье на Airbnb и понимаешь, что оно, возможно, не такое уж и частное", - написал Крисс под видео, набравшем тысячи просмотров.

"Это нормально для Airbnb? Разрешено ли вообще такое?" - спросил он у подписчиков. В комментариях пользователи потребовали немедленно отключить камеру, напомнив, что по закону хозяева обязаны заранее сообщать о видеонаблюдении.

Испугавшись за безопасность троих детей, семья решила немедленно покинуть жилье.

"Это нас действительно напугало. Безопасность семьи была важнее всего", - рассказала Кейт.

По словам пары, Airbnb согласилась вернуть деньги и помочь найти другое жилье. Однако позже компания замолчала, когда выяснилось, что аналогичные варианты стоили на тысячи долларов дороже.

После того как супруги рассказали о случившемся в TikTok, представители Airbnb связались с ними снова, извинились и покрыли все расходы.

"Хорошо, что у нас есть аудитория, которая помогла добиться справедливости. Но что, если бы это случилось с тем, у кого нет подписчиков?" - отметила Крисс.

В Airbnb подтвердили изданию, что внутренние камеры в арендуемых помещениях строго запрещены.

"Компания не разрешает хозяевам устанавливать камеры или записывающие устройства, которые следят за внутренним пространством домов, даже если они выключены. Гостю была возвращена полная сумма, а также оказана помощь с бронированием другого жилья", - отметил представитель.

