Блогеры заметили скрытую съемку в номере отеля: как стороны отреагировали на ситуацию

Кратко:
- На кадрах блогер показывает устройство, установленное на белой полке
- Семья решила немедленно покинуть жилье
- Airbnb согласилась вернуть деньги и помочь найти другое жилье
Во время поездки в Австралию семья популярных блогеров заметила в арендованном доме Airbnb включенную видеокамеру. Пара рассказала о случившемся в TikTok. На кадрах мужчина показывает устройство, установленное на белой полке.
Крисс и Кейт Хардман вместе с тремя детьми сняли роскошный дом с четырьмя спальнями в Перте. Однако уже в первую ночь заметили в одной из комнат камеру, с мигающим индикатором записи.
"Когда бронируешь частное жилье на Airbnb и понимаешь, что оно, возможно, не такое уж и частное", - написал Крисс под видео, набравшем тысячи просмотров.
"Это нормально для Airbnb? Разрешено ли вообще такое?" - спросил он у подписчиков. В комментариях пользователи потребовали немедленно отключить камеру, напомнив, что по закону хозяева обязаны заранее сообщать о видеонаблюдении.
Испугавшись за безопасность троих детей, семья решила немедленно покинуть жилье.
"Это нас действительно напугало. Безопасность семьи была важнее всего", - рассказала Кейт.
По словам пары, Airbnb согласилась вернуть деньги и помочь найти другое жилье. Однако позже компания замолчала, когда выяснилось, что аналогичные варианты стоили на тысячи долларов дороже.
После того как супруги рассказали о случившемся в TikTok, представители Airbnb связались с ними снова, извинились и покрыли все расходы.
"Хорошо, что у нас есть аудитория, которая помогла добиться справедливости. Но что, если бы это случилось с тем, у кого нет подписчиков?" - отметила Крисс.
В Airbnb подтвердили изданию, что внутренние камеры в арендуемых помещениях строго запрещены.
"Компания не разрешает хозяевам устанавливать камеры или записывающие устройства, которые следят за внутренним пространством домов, даже если они выключены. Гостю была возвращена полная сумма, а также оказана помощь с бронированием другого жилья", - отметил представитель.
