"Богатир" и "багатир" - чем отличаются два слова: не все дадут правильный ответ

Хоть эти слова и похожи по звучанию, значение у них кардинально отличается.

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Чем отличаются два слова - "богатир" і "багатир"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Чем отличаются слова "богатир" и "багатир"

Какой ошибки стоит избегать при употреблении этих слов

О человеке, который обладает огромной физической силой, нередко говорят, что это "богатир". Но в украинском языке можно услышать еще одно слово, очень похожее на это по звучанию и написанию - "багатир". На самом деле, хоть эти слова и похожи, значение у них очень отличается. Поэтому стоит различать эти термины, чтобы не спутать случайно два слова.

Что означают слова "богатир" и "багатир", объяснила ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний, сообщает Главред.

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"Богатир" или "багатир"? Как назвать человека, который имеет огромную физическую силу - "богатир" или "багатир"? Потому что оба слова есть в украинском языке. Но есть нюансы. Человек, который имеет огромную физическую силу, называется "богатир", а "багатир" - это человек, который имеет огромное состояние. "Богатир" - сильный человек, "багатир" - богатый человек. Кстати, можно быть "богатирем" и "багатирем" одновременно", - отметила Багний.

Смотрите видео с объяснением, чем отличаются два слова - "богатир" и "багатир":

Ранее Ольга Багний объяснила, что означает слово "пелехатий". Такой термин слышали большинство украинцев, но не все знают, что он на самом деле означает.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как на украинском сказать "лонгрід". Непросто будет догадаться, какими именно словами можно заменить этот термин, который был заимствован из иностранного языка.

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