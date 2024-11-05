Что значит слово "пелехатий": не все догадываются о правильном ответе

Такой термин слышали большинство украинцев, но не все знают, что он на самом деле означает.

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Что означает слово "пелехатий"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Что означает слово "пелехатий"

Когда оно используется

Слово "пелехаттй" слышали многие люди. Но в речи его используют не все, ведь не все догадываются, какое точно значение имеет этот термин.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает это слово.

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"У Кристины Соловий есть песня "Кучерики". В ней говорится о кудрявом мужчине. И в этой песне есть такая строчка: "Щоб не ходив пелехатий". Что означает это слово? "Пелехатий" - это взъерошенный и растрепанный. А еще есть глагол "пелехатити", он означает "робити щось пелехатим". Например, можно сказать, что "вітер куйовдить волосся", а можно сказать, что "вітер пелехатить волосся", - объяснила Багний.

Смотрите видео с объяснением, что означает слово "пелехатий":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как на украинском сказать "лонгрід". Непросто будет догадаться, какими именно словами можно заменить этот термин, который был заимствован из иностранного языка.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "жадАний" или "жАданий". В этом слове нередко делают ошибку, которой нужно избегать.

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