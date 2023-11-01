Что будет, если Луна удалится от Земли: ждать ли планетарной катастрофы

Издавна и писатели-фантасты, и кинофантасты пугают человечества космическими бедами. Главред решил разобраться - что будет, если Луна отдаляется от Земли?

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Луна, говорят ученые, удаляется от Земли на 3.8 сантиметра в год / коллаж Главред, ua.depositphotos.com

Как говорят эксперты – это не фантазия какого-нибудь безумного ученого ‒ научные исследования показывают, что Луна действительно постепенно отдаляется от Земли.

Луна отдаляется от Земли

Этот процесс называется "лунная рецессия". Она движется от Земли примерно на 3.8 сантиметра в год из-за воздействия различных факторов, включая приливные силы.

Рецессия происходит из-за воздействия приливных сил. Гравитационное воздействие Луны вызывает приливы на Земле. В ответ на приливы Земля создает момент силы, который замедляет вращение Земли и на самом деле переносит момент импульса на Луну, увеличивая ее орбиту.

Этот процесс довольно медленный и не оказывает непосредственного влияния на нашу повседневную жизнь, но он интересен с точки зрения долгосрочной эволюции Солнечной системы.

Когда Луна покинет орбиту Земли

Научные расчеты показывают, что Луна будет продолжать отдаляться от Земли на протяжении многих миллиардов лет из-за процесса лунной рецессии, но она не покинет орбиту Земли. Вместо этого, орбита Луны будет постепенно расширяться.

Прогнозы говорят о том, что через миллиарды лет Луна станет гораздо дальше от Земли, чем сейчас, и ее влияние на приливы будет гораздо слабее. Однако, вероятность того, что Луна полностью покинет орбиту Земли, крайне мала из-за уравновешенности гравитационных сил между этими двумя объектами.

В долгосрочной перспективе будущее Луны и Земли зависит от многих факторов, включая взаимодействие с другими объектами Солнечной системы и изменения, которые могут произойти со временем. Однако, в ближайшие миллионы и миллиарды лет Луна, скорее всего, останется в орбите вокруг Земли, хотя и на большем расстоянии, чем в настоящее время.

Что будет, если Луна удалится от Земли

Если Луна будет постепенно отдаляться от Земли, что уже происходит из-за процесса лунной рецессии, это может оказать влияние на различные аспекты, но не сразу и не в ближайшем будущем. Вот несколько возможных результатов:

Изменения в приливных силах. Удаление Луны может уменьшить ее влияние на приливы на Земле. Это может привести к изменениям в океанических приливах и приливных потоках. Однако, это изменение будет происходить на очень длительных временных масштабах.

Изменение продолжительности дня. Увеличение расстояния между Землей и Луной влечет за собой увеличение продолжительности дня на Земле. На текущий момент день увеличивается из-за замедления вращения Земли под воздействием Луны. Поэтому дальнейшее удаление Луны может еще больше замедлить вращение Земли.

Изменения в стабильности оси Земли. Луна играет важную роль в стабилизации оси вращения Земли. Удаление Луны может привести к изменениям угла наклона земной оси, что может повлиять на климатические условия.

Влияние на жизнь. Здесь дело в том, что такие изменения происходят на настолько долгие временные масштабы (миллионы лет), что они не будут иметь непосредственного влияния на человечество в ближайшем будущем. Однако, в долгосрочной перспективе, возможны изменения климата, океанографические эффекты и другие последствия, хотя точные последствия не могут быть предсказаны с полной уверенностью.

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