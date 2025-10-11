Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборы

Что интересного в материале:
- Переждать блэкаут поможет одно из пять устройств
- Хороший повербанк может зарядить даже ноутбук
- Мощной зарядной станцией можно запитать многие домашние электроприборы
Российские оккупанты усилили воздушные удары по Украине и целенаправленно атакуют энергоинфраструктуру. В такой ситуации возникает угроза блэкаутов на некоторое время. Чем пользоваться при отключениях света, и какие устройства нужно приобрести, чтобы справиться с подобными вызовами – читайте в материале.
В современном мире огромное количество предметов в доме зависит от наличия электричества. Такие устройства обеспечивают нас теплом и связью. Поэтому можно рассмотреть основные приборы, которые пригодятся при блэкаутах, пишет ТСН.
Что можно использовать, когда нет света
Повербанк
Популярное переносное зарядное устройство и хороший помощник при отключениях света. Повербанки бывают разной мощности и позволяют подзарядить не только смартфоны, но и планшеты с ноутбуками.
Генератор
Еще одно устройство, которое стало необходимым после начала полномасштабной войны. Очень хорошо подходит для частного дома или бизнеса. Но следует не забывать: дизельный или бензиновый генератор можно использовать только на улице, и ни в коем случае не в квартире или комнате дома.
Зарядная станция
Зарядные станции всегда актуальны при отключениях света. Это хорошая вещь, поскольку может запитать почти любую технику, среди которой холодильник, телевизор или электрокотел.
Bluetooth-колонка
Такие колонки достаточно энергоемкие. В режиме ожидания они потребляют примерно 2-4 Вт, а при активном использовании – до 6-10 Вт. Конкретная мощность зависит от модели.
Лампочка с аккумулятором
Хорошая вещь, которая выручает в первые часы после отключения питания. В этой лампе есть встроенный накопитель энергии, потому она еще несколько часов может освещать комнату после того, как отключили свет.
Смотрите видео, как подготовиться к возможным отключениям света в Украине:
Другие новости:
- Каким областям Украины зимой грозят отключения света: прогноз эксперта
- Отключения света зимой будут привычными для некоторых городов - Харченко
- РФ оставила без света семь областей Украины: где введены более жесткие отключения
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред