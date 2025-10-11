Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборы

Если вы не знаете, что поможет при блэкауте, можете изучить ряд полезных устройств, которые продаются во многих магазинах техники.

Как подготовиться к блекауту и какие понадобятся приборы / Коллаж: Главред, фото: unsplash

Российские оккупанты усилили воздушные удары по Украине и целенаправленно атакуют энергоинфраструктуру. В такой ситуации возникает угроза блэкаутов на некоторое время. Чем пользоваться при отключениях света, и какие устройства нужно приобрести, чтобы справиться с подобными вызовами – читайте в материале.

В современном мире огромное количество предметов в доме зависит от наличия электричества. Такие устройства обеспечивают нас теплом и связью. Поэтому можно рассмотреть основные приборы, которые пригодятся при блэкаутах, пишет ТСН.

Что можно использовать, когда нет света

Повербанк

Популярное переносное зарядное устройство и хороший помощник при отключениях света. Повербанки бывают разной мощности и позволяют подзарядить не только смартфоны, но и планшеты с ноутбуками.

Генератор

Еще одно устройство, которое стало необходимым после начала полномасштабной войны. Очень хорошо подходит для частного дома или бизнеса. Но следует не забывать: дизельный или бензиновый генератор можно использовать только на улице, и ни в коем случае не в квартире или комнате дома.

Кратко об истории блэкаутов / Инфографика: Главред

Зарядная станция

Зарядные станции всегда актуальны при отключениях света. Это хорошая вещь, поскольку может запитать почти любую технику, среди которой холодильник, телевизор или электрокотел.

Bluetooth-колонка

Такие колонки достаточно энергоемкие. В режиме ожидания они потребляют примерно 2-4 Вт, а при активном использовании – до 6-10 Вт. Конкретная мощность зависит от модели.

Лампочка с аккумулятором

Хорошая вещь, которая выручает в первые часы после отключения питания. В этой лампе есть встроенный накопитель энергии, потому она еще несколько часов может освещать комнату после того, как отключили свет.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

