Что означает выражение "козиритися за шинквасом": мало кто знает объяснение

Мало кто сможет объяснить точное значение такой фразы.

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Что означает выражение "козиритися за шинквасом"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Что означает " козиритися за шинквасом "

В каких случаях используют такое выражение

В украинском языке есть ряд колоритных выражений, использование которых в наше время резко уменьшилось по сравнению с прошлыми десятилетиями.

К таким несправедливо забытым фразам относится также словосочетание "козиритися за шинквасом". Мало кто из наших современников сможет объяснить его значение.

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О том, что означает такое выражение, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Недавно прочитала мемуары известной актрисы Деми Мур. И когда она описывала момент своего знакомства с Брюсом Уиллисом, то вспомнила, что он "козирився за шинквасом". Напомню, перед тем, как стать актером, Брюс Уиллис работал барменом. Так вот, он решил показать свои приемчики Деми Мур, в которую влюбился с первого взгляда. Он стал за "шинквас" и начал "озиритися" - подбрасывать шейки и все такое", - отметила Багний.

Она объяснила, что слово "козиритися" означает вести себя по молодецки. То есть бодриться, щеголять, выпендриваться и задаваться.

"А что касается слова "шинквас", то оно несправедливо забыто. Согласитесь, слово красивое и емкое. "Шинквас" - это прилавок в шинке, барная стойка. Но согласитесь: "випивати за барною стійкою" не так колоритно, как "квасити в шинку", "за шинквасом", - добавила она.

Смотрите видео о том, что означает выражение "козиритися за шинквасом":

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна".

Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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