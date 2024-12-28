Что такое "сиріч": лишь единицы смогут объяснить слово

Мы привыкли использовать вместо этого слова его более распространенные синонимы.

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Что такое "сиріч"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Что означает слово "сиріч"

В каких случаях его используют

В наше время мало кто сможет точно объяснить значение слова "сиріч", хотя в древние времена оно использовалось довольно часто. Сейчас мы чаще применяем вместо этого слова его распространенные синонимы, к которым мы уже все привыкли.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает это слово.

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"Сиріч" - слышали такое слово? Если нет, то ничего удивительного, потому что слово это древнее и редко употребляемое. И, кстати, оно не имеет ничего общего с сыром. А что же означает слово "сиріч"? Оно означает "тобто, інакше кажучи", но употребляется преимущественно в ироническом контексте. Итак, запомните: "сиріч" - это "тобто, інакше кажучи", - отметила она.

Смотрите видео о том, что такое "сиріч":

Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.

Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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