Эмоции зашкаливают: пес в слезах, когда хозяева читали письмо от прошлой семьи

Алексей Тесля
21 апреля 2026, 18:50
Бандит, смесь лабрадора и питбуля, жил в семье до того, как оказался в приюте Нью-Йорка.
Для новых хозяев собаки передали письмо / Коллаж: Главред, фото: TikTok/@banditbuddha, Pixabay/geralt

Когда Лорен Хичак-Маллинс забирала из приюта собаку по кличке Бандит, она ожидала обычной процедуры усыновления.

Но вместе с документами ей вручили конверт с письмом от предыдущих владельцев, которое перевернуло её представления о том, как сложно бывает расставаться с любимым питомцем, пишет Newsweek.

Бандит, смесь лабрадора и питбуля, жил в семье до того, как оказался в приюте Нью-Йорка. Его прошлые хозяева написали письмо для тех, кто заберёт его в новый дом, объясняя, что вынуждены были расстаться с собакой из-за особенностей его характера: щенок плохо уживался с годовалым ребёнком.

"Когда я открыла конверт, меня охватило целое море эмоций. Было трогательно узнать, что его любили и заботились о нём", — рассказывает Хичак-Маллинс. Письмо содержало всё: фотографии, любимые лакомства, команды, которые знает Бандит, и даже контактные данные прежних владельцев.

Опыт усыновления взрослой собаки оказался сложным, и любая информация о прошлом питомца оказалась бесценной. История Бандита быстро разошлась в сети: пост с письмом в TikTok набрал более миллиона просмотров и сотни тысяч лайков.

Для Лорен эта ситуация стала уроком: отдавать питомца — не всегда проявление недостатка любви. Иногда это решение спасает как семью, так и животное. Даже спустя годы она поддерживает связь с прежними владельцами Бандита, регулярно делясь фотографиями и новостями о нём.

Как понять, что собака счастлива
/ Инфографика - Главред

Со временем Бандит приобрёл "собачью семью" в полном смысле: в феврале 2026 года к нему присоединился Будда. Несмотря на первоначальные сложности, собаки постепенно учатся жить вместе, а Хичак-Маллинс тщательно следит за их безопасностью и гармонией в доме.

Бандит доказал, что взрослый питомец из приюта может стать верным и любящим членом семьи — если дать ему шанс и понять его прошлое.

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки домашние питомцы домашние животные
©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info.

