IQ-тест для интеллектуалов: определите по рисунку за 5 сек, кто настоящая мать

Регулярное решение головоломок препятствует снижению когнитивных способностей в пожилом возрасте.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки - отличные упражнения для мозга, которые улучшают навыки критического мышления и концентрацию, пишет Jagranjosh.

В этой головоломке читателям предлагается изображение, на котором три женщины ссорятся из-за двух детей. Только одна из них является их настоящей матерью. Сможете ли вы найти ее за 5 секунд?

Ваше время начинается прямо сейчас!

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Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Эта головоломка проверит вашу наблюдательность и сообразительность.

Если вы внимательны к деталям, вы сможете определить настоящую мать.

Внимательно рассмотрите изображение. Найдя тонкие подсказки, вы сможете быстро решить головоломку.

Эксперты утверждают, что решение подобных головоломок помогает укрепить здоровье мозга.

Попробуйте рассмотреть изображение под разными углами.

Поздравляем читателей, решивших эту головоломку: у вас самые острые глаза и ум.

А теперь давайте посмотрим на ответ, представленный ниже. Если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что у обоих детей такое же родимое пятно, как и у женщины – настоящей матери.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества предметов нужно попробовать найти паука.

Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи одинаковые. И нужно найти такого судью, который отличается от других.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество туканов, где-то среди них спрятался пингвин. Животные очень похожи, что значительно усложняет поиск.

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