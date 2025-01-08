IQ-тест для самых умных: найдите автомобиль в магазине за 5 секунд

Регулярное решение головоломок препятствует снижению когнитивных способностей в пожилом возрасте.

https://glavred.info/life/iq-test-dlya-samyh-umnyh-naydite-avtomobil-v-magazine-za-5-sekund-10628735.html Ссылка скопирована

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки - одни из лучших гимнастик для мозга, которыми можно наслаждаться во время досуга. Они развивают навыки критического мышления и концентрацию, пишет Jagranjosh.

В этой головоломке представлена сцена в супермаркете. Мама с двумя детьми покупает продукты в супермаркете. На виду у всех изображен автомобиль. Сможете ли вы найти его за 5 секунд?

Ваше время начинается прямо сейчас!

видео дня

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Эта головоломка проверит вашу наблюдательность и сообразительность.

С первого взгляда обнаружить спрятанный автомобиль будет непросто.

Внимательно изучите изображение. Вы заметили спрятанный автомобиль?

Попробуйте рассмотреть изображение под разными углами.

Сколько из вас заметили спрятанный автомобиль за 5 секунд?

Поздравляем читателей, решивших головоломку, у вас самые острые глаза и ум.

А теперь давайте проверим ответ, представленный ниже.

Машину можно увидеть на одном из бакалейных товаров. Он обведен кружком.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества предметов нужно попробовать найти паука.

Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи одинаковые. И нужно найти такого судью, который отличается от других.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество туканов, где-то среди них спрятался пингвин. Животные очень похожи, что значительно усложняет поиск.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред