Как сохранить аромат и цвет свежей петрушки вплоть до самой зимы: полезный лайфхак

Вы узнаете:
- Как правильно заготовить петрушку на зиму
- Сколько она может храниться в замороженном виде
Летний сезон проходит быстро, а вместе с ним исчезает и разнообразие свежей зелени. Однако обеспечить себя ярким вкусом и витаминами на всю зиму - задача вполне реальная. Лучшим способом сохранения полезных свойств петрушки является замораживание. При правильном подходе она не потеряет ни своего насыщенного цвета, ни фирменного аромата.
Главред делится секретами и проверенными лайфхаками о том, как правильно заготовить зелень, чтобы зимой ваши блюда пахли летом.
Как выбрать и подготовить петрушку к хранению
Успех заготовки напрямую зависит от качества сырья. Выбирайте исключительно молодую, упругую и сочную петрушку без желтизны и повреждений. Если собираете урожай на собственном огороде, делайте это утром - именно тогда растение максимально насыщено влагой.
Главное правило подготовки - абсолютная сухость:
- Тщательно промойте зелень в большом количестве холодной воды, чтобы избавиться от остатков почвы и пыли.
- Разложите веточки на бумажных или тканевых полотенцах до полного высыхания.
Если на листьях останется влага, в морозилке петрушка превратится в сплошной ледяной ком, а после размораживания станет мягкой и неприглядной. Перед фасовкой обязательно удалите грубые стебли.
Три лучших способа замораживания
В зависимости от того, как именно вы планируете использовать зелень, выберите один из трех удобных методов:
- Классический (в пакетах): мелко нарежьте петрушку острым ножом. Разложите порционно в специальные zip-пакеты или герметичные контейнеры. Перед закрытием максимально выжмите из пакета воздух - это убережет зелень от посторонних запахов. Идеально подходит для супов и гарниров.
- Эстетичный (целыми веточками): если вы любите украшать готовые блюда, сформируйте из сухих веточек небольшие пучки, заверните их в пищевую пленку и положите в морозильную камеру. Зимой можно будет просто отломать нужное количество.
- Гурманский (в кубиках льда): разложите измельченную зелень в формы для льда (заполняя на 2/3) и залейте охлажденной кипяченой водой или оливковым маслом. После замерзания пересыпьте кубики в один общий пакет. Такой порционный кубик за несколько минут до готовности превратит любое рагу или соус в шедевр.
Сроки хранения и полезные лайфхаки
Идеальная температура для хранения зелени - -18 °C и ниже. В таких условиях петрушка может храниться от 8 до 12 месяцев, однако пик её аромата приходится на первые полгода.
Никогда не замораживайте зелень повторно. Это окончательно разрушит её текстуру и вкусовые качества.
Пять правил для идеального результата:
- не утрамбовывайте измельченную петрушку слишком плотно, чтобы её было легко брать;
- фасуйте зелень строго "на один раз";
- маркируйте пакеты, указывая дату заморозки;
- замораживать целые пучки без нарезки можно, но они занимают значительно больше места;
- для горячих блюд никогда не размораживайте петрушку заранее - бросайте её в кастрюлю или сковороду прямо из морозилки.
Смотрите видео о том, как заморозить зелень на зиму:
@klopotenko_chef Вам уже нужно заморозить зелень на зиму. Покажу, как правильно это сделать❤️ #зелень#зеленьназиму#запасыназиму#петрушка#укроп♬ Come and Get Your Love - Redbone
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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