Каша на завтрак - вредно: эксперт по питанию "разнес" миф о пользе каши с утра

Главред расскажет, какие каши нельзя есть с утра на завтрак, чтобы не навредить здоровью.

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Можно ли кушать кашу на завтрак / коллаж: Главред, фото: скриншот

С ягодами, медом, сыром, да с чем угодно многие люди едят кашу на завтрак. Однако мало кто знает, что это не совсем и не всегда здоровое решение. Мы расскажем, какие каши нельзя есть с утра.

Эксперт по питанию и фитнес-тренер Дмитрий Глебов в своем блоге в ТикТок рассказал, какую кошу полезно ест на завтрак.

Можно ли кушать кашу на завтрак

По словам эксперта, каша на завтрак - это не всегда хорошая идея. Всё дело в том, что даже в употреблении всем известной овсянки с утра есть свои нюансы.

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Для начала - каша должна быть только из цельнозерновой крупы. Это не могут быть мюсли, хлопья или каши быстрого приготовления, особенно - с сахаром. Эти продукты состоят из быстрых углеводов и не принесут пользы. Более того - после такого завтрака очень быстро вернется чувство голода.

Лучшим завтраком, по словам Глебова, будет цельнозерновая крупа - гречка, рис, овсянка, перловая каша или овсянка. Однако и в таком случае завтрак не будет полноценным. Для полноценности и заряда энергии к "правильной" каше необходимо добавить яйца, рыбу или мясо, масло и свежие овощи.

Подробнее о том, каким должен быть завтрак смотрите в видео:

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