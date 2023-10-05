Каша на завтрак - вредно: эксперт по питанию "разнес" миф о пользе каши с утра

С ягодами, медом, сыром, да с чем угодно многие люди едят кашу на завтрак. Однако мало кто знает, что это не совсем и не всегда здоровое решение. Мы расскажем, какие каши нельзя есть с утра.
Эксперт по питанию и фитнес-тренер Дмитрий Глебов в своем блоге в ТикТок рассказал, какую кошу полезно ест на завтрак.
Можно ли кушать кашу на завтрак
По словам эксперта, каша на завтрак - это не всегда хорошая идея. Всё дело в том, что даже в употреблении всем известной овсянки с утра есть свои нюансы.
Для начала - каша должна быть только из цельнозерновой крупы. Это не могут быть мюсли, хлопья или каши быстрого приготовления, особенно - с сахаром. Эти продукты состоят из быстрых углеводов и не принесут пользы. Более того - после такого завтрака очень быстро вернется чувство голода.
Лучшим завтраком, по словам Глебова, будет цельнозерновая крупа - гречка, рис, овсянка, перловая каша или овсянка. Однако и в таком случае завтрак не будет полноценным. Для полноценности и заряда энергии к "правильной" каше необходимо добавить яйца, рыбу или мясо, масло и свежие овощи.
Подробнее о том, каким должен быть завтрак смотрите в видео:
@jimmymaikided Каша на сніданок! #харчування#сніданок#каша♬ Luxury fashion (no vocals) - TimTaj
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