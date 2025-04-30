Когда закончится война в Украине: названа ключевая дата завершения обстрелов

Война в Украине в ближайшие месяцы будет продолжаться. Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, май 2025 и начало лета для Украины будет тревожным.
Ключевая дата для Украины может быть 10 мая.
Украина на май-июнь 2025 - прогноз
"Атаки и удары по жилым районам, детским учреждениям будут. Харьков и Херсон большие потери", - отметила астролог.
В конце мая, по прогнозу Вакулиной, могут быть "кибератаки на критическую инфраструктуру. Сюда входят энергосистема и банки".
Переговоры в Украине летом 2025
"Могут быть переговоры в июне 2025. Это будет происходить неофициально и без прорыва", - отмечает астролог.
Также этим летом для Украины можно ждать новый пакет помощи.
"США и ЕС объявят о новых пакетах помощи, но с условиями", - говорит астролог в прогнозе.
Атаки на Украину усилятся - прогноз
"До 9 мая обстрелы будут не такими интенсивными. Начиная с 10 мая начнутся опять массовые ночные обстрелы. Будут атаки на порты, железные дороги", - говорит астролог.
По словам астролога, могут вернуться отключения света.
"Покупайте генераторы и прочее. Блэкауты вернутся", - отметила астролог.
Вакулина также рассказала, что украинцы будут возвращаться.
"Будет и миграция, но и возвращение украинцев домой", - отметила астролог.
Гороскоп по городам Украины на май
Киев
"Не поддаваться панике. Подготовить ресурсы (вода, свет, связь) Могут быть перепады. Ночные тревоги. Ближе к утру атаки "шахедов".
Днепр
"Будут бить по промышленным объектам. Проблемы с электричеством могут быть. Шахеды будут лететь", - отметила астролог.
Сумы и область
"Обстрелы приграничных районов. Попытки пересечь нашу границу будут в ночное время. Могут быть ложные минирования центра города. Будут массовые фейки о "захвате города"", - отметила астролог.
Одесса
"Оккупанты продолжать ракетные обстрелы инфраструктуры. Также могут быть провокации на ж/д вокзалах", - говорит в прогнозе астролог Вакулина.
Чернигов
"Будет обстрел приграничных территорий. Будут лететь "шахеды" на инфраструктуру. Также может быть попытка нарушения нашей границы. Автовокзалы и рынки в опасности", - говорит астролог.
Запорожье
"Массовые атаки на энергообъекты. Могут быть перебои с водой и светом", - сообщила астролог.
Кривой Рог
"Устроят удары по промышленным объектам. Отключения электроэнергии и воды. Будут атаки на энергетическую инфраструктуру", - сказала астролог Вакулина.
Самая высокая опасность для городов Украины в мае:
- Харьков
- Одесса
- Днепр
- Запорожье
- Николаев
- Сумы
- Чернигов
- Кривой Рог
"Пока окончания войны не видно. Оккупанты продолжат удары по Украине", - отметила астролог.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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