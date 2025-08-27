Лунный календарь на сентябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Вы узнаете:
- Какие будут благоприятные дни в сентябре
- Благоприятные дни для различных сфер
Лунный календарь на сентябрь 2025 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.
Фазы Луны в сентябре 2025 года
Убывающая луна 8–20 сентября
Новолуние 21 сентября
Растущая луна 1–6 сентября.
Полнолуние 7 сентября
Благоприятные дни в сентябре 2025 года
Астрологи выделяют несколько особенно удачных дат: 3, 4, 5, 13, 14 и 15 сентября.
3 сентября – один из самых сильных дней месяца. Отлично подходит для интеллектуальной и физической активности, работы, спорта и здоровья. Луна в Козероге поможет сосредоточиться и проявить дисциплину.
4 сентября – время для любви, интуиции и духовных практик. Подходит для медитации, уединения и лёгкого питания. Луна в Козероге благоприятствует серьёзным решениям и ответственности.
5 сентября – день обучения и самопознания. Хорошо заниматься информацией, обновлять знания, посещать парикмахера. Луна в Водолее усилит стремление к свободе и переменам.
13 сентября – удачный день для активных действий, смены работы, коллективных мероприятий и духовных практик. Луна в Тельце обеспечит стабильность и спокойствие.
14 сентября – благоприятно для самообразования, общения и работы с детьми. Луна в Близнецах поддерживает обучение и коммуникацию.
15 сентября – день, наполненный сильной энергией. Подходит для завершения дел и очищения пространства. Но новые начинания и рискованные шаги лучше отложить. Луна в Близнецах усиливает эмоции, поэтому важно сохранять самоконтроль.
Благоприятные дни для различных сфер
Благоприятные дни для путешествий: 3, 5, 13, 14, 22 сентября.
Благоприятные дни для новых начинаний: 3, 6, 13, 21, 25 сентября.
Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 3, 5, 14, 18, 22, 25 сентября.
Благоприятные дни для творчества и спорта: 3, 5, 13, 14, 19, 24, 28 сентября.
Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 4, 5, 13, 14, 20, 22, 24 сентября.
Благоприятные дни для похода к врачу: 3, 5, 10, 13, 14, 22, 24 сентября.
Неблагоприятные дни в сентябре 2025 года
В сентябре 2025 года к неблагоприятным по лунному календарю относятся 1, 10, 28, 29 и 30 сентября.
В эти даты не рекомендуется начинать новые проекты, принимать важные решения или вступать в напряжённые дискуссии. Также лучше отказаться от чрезмерных физических нагрузок. Оптимально посвятить это время спокойному отдыху, завершению ранее начатых дел и восстановлению внутреннего баланса.
Как понять лунный календарь?
Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.
Вам может быть интересно:
- Гороскоп на сентябрь 2025 для Стрельцов: время перемен и неожиданных решений
- Гороскоп на сентябрь 2025: астролог дала самый важный совет Козерогам
- Сентябрь 2025 под знаком затмений: что ждет Водолеев в финансах, любви и карьере
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред