Лунный календарь на сентябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

Лунный календарь на сентябрь 2025

Лунный календарь на сентябрь 2025 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.

Фазы Луны в сентябре 2025 года

Убывающая луна 8–20 сентября

Новолуние 21 сентября

Растущая луна 1–6 сентября.

Полнолуние 7 сентября

Благоприятные дни в сентябре 2025 года

Астрологи выделяют несколько особенно удачных дат: 3, 4, 5, 13, 14 и 15 сентября.

3 сентября – один из самых сильных дней месяца. Отлично подходит для интеллектуальной и физической активности, работы, спорта и здоровья. Луна в Козероге поможет сосредоточиться и проявить дисциплину.

4 сентября – время для любви, интуиции и духовных практик. Подходит для медитации, уединения и лёгкого питания. Луна в Козероге благоприятствует серьёзным решениям и ответственности.

5 сентября – день обучения и самопознания. Хорошо заниматься информацией, обновлять знания, посещать парикмахера. Луна в Водолее усилит стремление к свободе и переменам.

13 сентября – удачный день для активных действий, смены работы, коллективных мероприятий и духовных практик. Луна в Тельце обеспечит стабильность и спокойствие.

14 сентября – благоприятно для самообразования, общения и работы с детьми. Луна в Близнецах поддерживает обучение и коммуникацию.

15 сентября – день, наполненный сильной энергией. Подходит для завершения дел и очищения пространства. Но новые начинания и рискованные шаги лучше отложить. Луна в Близнецах усиливает эмоции, поэтому важно сохранять самоконтроль.

Благоприятные дни для различных сфер

Благоприятные дни для путешествий: 3, 5, 13, 14, 22 сентября.

Благоприятные дни для новых начинаний: 3, 6, 13, 21, 25 сентября.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 3, 5, 14, 18, 22, 25 сентября.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 3, 5, 13, 14, 19, 24, 28 сентября.

Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 4, 5, 13, 14, 20, 22, 24 сентября.

Благоприятные дни для похода к врачу: 3, 5, 10, 13, 14, 22, 24 сентября.

Неблагоприятные дни в сентябре 2025 года

В сентябре 2025 года к неблагоприятным по лунному календарю относятся 1, 10, 28, 29 и 30 сентября.

В эти даты не рекомендуется начинать новые проекты, принимать важные решения или вступать в напряжённые дискуссии. Также лучше отказаться от чрезмерных физических нагрузок. Оптимально посвятить это время спокойному отдыху, завершению ранее начатых дел и восстановлению внутреннего баланса.

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

