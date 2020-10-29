Лунный календарь садовода-огородника на ноябрь: что нужно успеть

Посевной лунный календарь на ноябрь 2020 подскажет, какие работы еще остались в огороде и в саду.
Посевной лунный календарь огородника на ноябрь 2020 уже не такой насыщенный, как весной и летом. Но работа еще осталась: нужно закончить сев, подготовить теплицы и грунт.
Когда почва немного подмерзла – как раз самое время проводить подзимний сев моркови и зелени (петрушки и лука чернушки), шпината. В ноябре убирают последнюю капусту, а в теплицах – снимают верхний слой почвы (около 5 см), так как в нем часто остаются вредители и возбудители болезней. Потом землю удобряют.
Лунный календарь садовода на ноябрь 2020 включает такие работы, как уборка листьев (это как с теплицей: там тоже могли остаться вредители), обрезают сухостой, а стволы деревьев обрабатывают от вредных насекомых.
Лунный посевной календарь на ноябрь 2020 – таблица выглядит так:
Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2020 по дням
- 1-2 ноября
В дни полнолуния сев лучше не проводить. Подзимний посев (в том числе цветов: гиацинты, тюльпаны) можно начинать со второй половины 2 ноября – если температура почвы не ниже +2°C.
- 2-5 ноября
Нужно укрывать растения на зиму.
- 5-7 ноября
Стоит заняться подготовкой сада к зиме.
- 7-9 ноября
Стоит заняться дезинфекцией теплиц.
Если на улице до сих пор плюсовая температура, то рекомендуется побелить стволы плодовых деревьев.
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- 9-11 ноября
Продолжаем укрывать растения на зиму.
- 11-13 ноября
Продолжаем укрывать растения на зиму и белить деревья.
- 13-15 ноября
В дни новолуния работать с растениями нельзя.
- 15-17 ноября
В саду и огороде растения лучше не трогать, а вот дома можно высадить лук на выгонку перьев.
- 17-19 ноября
Сеем под зиму петрушку, морковь и пастернак с последующим мульчированием.
- 19-22 ноября
Лучше ничего не сеять, кроме укропа, лука и петрушки ближе к 21-му числу.
- 22-24 ноября
Сеем зелень, многолетники в саду – и лук в домашних условиях.
- 24-27 ноября
Сажаем лук на перо. Ухаживаем за домашней зеленью.
- 27-29 ноября
При положительных температурах можно сеять многолетники (семенам которых нужно пробуждение перед пересадкой).
- 29 ноября – 2 декабря
В дни полнолуния с растениями лучше не работать.
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Лунный посевной календарь на ноябрь 2020: что нельзя делать и когда
⇒ Нельзя обрезать – 20 и 21, 30 ноября.
⇒ Нельзя черенковать – 13 и 14, 30 ноября.