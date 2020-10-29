Лунный календарь садовода-огородника на ноябрь: что нужно успеть

Лунный посевной календарь на ноябрь 2020 - когда и что успеть / Коллаж Главреда

Посевной лунный календарь огородника на ноябрь 2020 уже не такой насыщенный, как весной и летом. Но работа еще осталась: нужно закончить сев, подготовить теплицы и грунт.

Когда почва немного подмерзла – как раз самое время проводить подзимний сев моркови и зелени (петрушки и лука чернушки), шпината. В ноябре убирают последнюю капусту, а в теплицах – снимают верхний слой почвы (около 5 см), так как в нем часто остаются вредители и возбудители болезней. Потом землю удобряют.

Лунный календарь садовода на ноябрь 2020 включает такие работы, как уборка листьев (это как с теплицей: там тоже могли остаться вредители), обрезают сухостой, а стволы деревьев обрабатывают от вредных насекомых.

Лунный посевной календарь на ноябрь 2020 – таблица выглядит так:

Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2020 по дням

1-2 ноября

В дни полнолуния сев лучше не проводить. Подзимний посев (в том числе цветов: гиацинты, тюльпаны) можно начинать со второй половины 2 ноября – если температура почвы не ниже +2°C.

2-5 ноября

Нужно укрывать растения на зиму.

5-7 ноября

Стоит заняться подготовкой сада к зиме.

7-9 ноября

Стоит заняться дезинфекцией теплиц.

Если на улице до сих пор плюсовая температура, то рекомендуется побелить стволы плодовых деревьев.

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9-11 ноября

Продолжаем укрывать растения на зиму.

11-13 ноября

Продолжаем укрывать растения на зиму и белить деревья.

13-15 ноября

В дни новолуния работать с растениями нельзя.

15-17 ноября

В саду и огороде растения лучше не трогать, а вот дома можно высадить лук на выгонку перьев.

17-19 ноября

Сеем под зиму петрушку, морковь и пастернак с последующим мульчированием.

19-22 ноября

Лучше ничего не сеять, кроме укропа, лука и петрушки ближе к 21-му числу.

22-24 ноября

Сеем зелень, многолетники в саду – и лук в домашних условиях.

24-27 ноября

Сажаем лук на перо. Ухаживаем за домашней зеленью.

27-29 ноября

При положительных температурах можно сеять многолетники (семенам которых нужно пробуждение перед пересадкой).

29 ноября – 2 декабря

В дни полнолуния с растениями лучше не работать.

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Лунный посевной календарь на ноябрь 2020: что нельзя делать и когда

⇒ Нельзя обрезать – 20 и 21, 30 ноября.

⇒ Нельзя черенковать – 13 и 14, 30 ноября.