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Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица и дельные советы

30 декабря 2020, 03:01

Лунный посевной календарь на январь и весь 2021 год в целом подскажет, когда заниматься рассадой, когда и что высаживать.

Посевной календарь на 2021 год городника и садовода - таблица и советы
Посевной календарь на 2021 год городника и садовода - таблица и советы / 1zoom.ru

Посевной календарь на 2021 год поможет вырастить органические овощи и фрукты в гармонии с фазами Луны и природными циклами. Для этого лунный календарь огородника на 2021 год расписал по дням, когда благоприятно заниматься севом, подкормкой и другими работами – а когда растения лучше не трогать.

Лунный посевной календарь на 2021 год дает таблицы для всей Украины – и Европы в целом. По сути, каждая таблица подойдет и жителям Киева, и жителям Одессы, и жителям Днепра, и для Луганска, и всех остальных городов страны.

Остановимся на том, как работает лунный посевной календарь на 2021 год: таблица составлена исходя из фаз Луны.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и КрещениеК примеру, во время новолуния (три дня: до, сутки самого новолуния и сутки после) рекомендуется подрезать растения и обрабатывать их от вредителей, убирать сорняки, собирать лекарственные травы. Поливать и рыхлить землю в эти дни нужно умеренно и неглубоко.

Когда Луна растет – особое внимание уделяется корневой системе, так как именно на нее больше всего влияет спутник Земли в этот период. То есть можно и нужно сеять и сажать, обрабатывать почву, подкармливать растения и пр.

Период полнолуния (опять-таки три дня) – это время прополок, защиты от вредителей, сбора семян и овощей. А вот сами растения трогать не стоит (ни обрезать, ни прищипывать).

Когда Луна убывает, опытный садовод и огородник снова сосредотачивается на корневой системе: сеет и сажает корнеплодные, бобовые и луковичные растения, занимается прореживанием и подкормкой, делает заготовки овощей (в том числе пересаживает в горшки на зимовку).

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Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица по месяцам

Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица на первое полугодие
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица на первое полугодие / Коллаж Главреда
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица на первое полугодие
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица на первое полугодие / Коллаж Главреда
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица на первое полугодие
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица на первое полугодие / Коллаж Главреда
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица на второе полугодие
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица на второе полугодие / Коллаж Главреда
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица на второе полугодие
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица на второе полугодие / Коллаж Главреда
Лунный посевной календарь на 2021 год: все неблагоприятные дни
Лунный посевной календарь на 2021 год: все неблагоприятные дни / Коллаж Главреда

Лунный посевной календарь на январь 2021 года

В январе 2021 года лунный посевной календарь садовода и огородника рекомендует:

Сеять семена, сажать и пересаживать рассады:

  • картофель – 1-9 января;
  • томаты (помидоры), физалис – 17-26 января;
  • огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы, дыни – 17-26 января;
  • капусту – 17-26 января;
  • сладкий и горький перец, баклажаны – 17-26 января;
  • бобовые: горох, фасоль, бобы и пр. – 17-26 января;
  • зелень – 18-25 января;
  • корнеплоды (морковь, свёкла, сельдерей, редис, петрушка и др.) – 1-9 января;
  • луковые (включая чеснок) – 1-9 января;
  • луковичные цветы, клубни и клубнелуковицы цветов – 1-9 января;
  • ягоды и плодовые деревья – 17-26 января;
  • семена однолетних, двулетних и многолетних цветов – 17-26 января.

Не стоит заниматься растениями 13 января (в новолуние) и 28 января (в полнолуние).

Садово-огородные работы лучше проводить в середине месяца. А переработкой и консервированием овощей, делать домашние заготовки лучше всего 1-9 января и 18-19 января. Неблагоприятные дни для консервирования и домашних заготовок – с 29-го по 31-е число включительно.

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Лунный календарь садовода и огородника на январь 2021: Луна в знаках Зодиака – видео

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