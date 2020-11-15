Мумии возвращаются: в Египте нашли массу древних сакрофагов

Мумия / instagram.com/_cultureexpress

Египетские власти объявили об обнаружении по меньшей мере 100 древних саркофагов. В некоторых из них археологи нашли древнеегипетские мумии.

Об этом сообщает агентство Associated Press. По информации журналистов, также среди находок было найдено около 40 позолоченных статуй.

Археологические находки были сделаны на территории большого некрополя в Саккаре (в местности на юг от Каира). Как заявил министр по делам древностей Египта Халед Эль-Анани, что обнаруженные саркофаги относятся к эпохе династии фараонов Птолемеев (320 - 30 годы до нашей эры) и периоду Позднего царства (664 - 332 годы до нашей эры).

Кроме того, ярко украшенные саркофаги были представлены на специальной выставке у подножия пирамиды Джосера. Археологи открыли один из них и продемонстрировали посетителям хорошо сохранившуюся мумию. Также они провели рентгенологический анализ мумий, который показал их состояние и структуру.

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