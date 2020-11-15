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Мумии возвращаются: в Египте нашли массу древних сакрофагов

15 ноября 2020, 13:45

Как сообщают археологи - и саркофагам, и мумиям более двух тысяч лет.

Мумия
Мумия / instagram.com/_cultureexpress

Египетские власти объявили об обнаружении по меньшей мере 100 древних саркофагов. В некоторых из них археологи нашли древнеегипетские мумии.

Об этом сообщает агентство Associated Press. По информации журналистов, также среди находок было найдено около 40 позолоченных статуй.

Археологические находки были сделаны на территории большого некрополя в Саккаре (в местности на юг от Каира). Как заявил министр по делам древностей Египта Халед Эль-Анани, что обнаруженные саркофаги относятся к эпохе династии фараонов Птолемеев (320 - 30 годы до нашей эры) и периоду Позднего царства (664 - 332 годы до нашей эры).

Кроме того, ярко украшенные саркофаги были представлены на специальной выставке у подножия пирамиды Джосера. Археологи открыли один из них и продемонстрировали посетителям хорошо сохранившуюся мумию. Также они провели рентгенологический анализ мумий, который показал их состояние и структуру.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • На дне знаменитого саркофага египетской жрицы Тахреб ученые обнаружили свитки.
  • "Мы все были поражены, заметив свитки на дне саркофага. Никто не ожидал найти ничего подобного, в египетской традиции не предусматривалось похожих ритуалов", — сказал один из работников музея Марк Холл.
мумия фараон новости Египта
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