В саркофаге любимой подружки египетского фараона нашли уникальную вещь

Ученые наткнулись на сюприз в саркофаге жрицы Тахреб / скриншот dailymail.co.uk

Египетские пирамиды обладают невероятным магнетизмом и кишат тайнами. Кажется, что окончательно загадки пирамид никогда не будут разгаданы на 100%.

Прошло уже сто лет с того дня, когда последний раз открывали знаменитый саркофаг египетской жрицы Тахреб.

И вот ученых поджидал сюрприз.

Внезапно ученые увидели на дне саркофага у ног мумии древние свитки, которые ранее почему-то никто не увидел.Отметим, саркофагу около 3000 лет. Его подарили шотландскому музею исследователи Общества естествознании и археологии в 1936 году — британец Уильям Бейли выкупил артефакт у Египетского музея в Каире.

Так вот, с тех времен саркофаг никто не трогал.

Но на саркофаге древесина стала хрупкой, и музейные работники искали способ укрепить крышку саркофага. Когда эксперты таки решились на укрепление саркофага, внутри их ждала приятная находка.

"Мы все были поражены, заметив свитки на дне саркофага. Никто не ожидал найти ничего подобного, в египетской традиции не предусматривалось похожих ритуалов", — сказал один из работников музея Марк Хол, передает Daily Mail.

Хол уточнил, что ранее просто не возникало необходимости поднимать саркофаг.

"Получить картину на обеих поверхностях - это настоящий бонус и дает нам нечто особенное, чтобы поделиться с посетителями"., - добавил работник музея.

Ученые пообщали изучить картины, чтобы узнать больше об истории мумии, предположительно датируемой где-то между 760 и 525 годами до нашей эры.

Кроме того, ученые говорят, что на свитках изображена древнеегипетская богиня Аментет, покровительница мира Аида. Эти изображения позволили ученым сделать выводы и о самой мумии: скорее всего Тахреб была уважаемой жрицей, то есть любимой подружкой фараона.

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