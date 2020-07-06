Почему нельзя пить морскую воду: названа смертельная опасность

Употребление большого количества морской воды повысит концентрацию соли в крови. / pixabay.com

Соленая морская вода опасна для здоровья, потому что она вызывает обезвоживание. Главред разбирался, что происходит с человеческим организмом.

Употребление большого количества морской воды повысит концентрацию соли в вашей крови и может сделать вас еще более обезвоженным, чем если бы вы вообще ничего не пили.

Допустим, вы идете на пляж, наполняете большой стакан морской водой и выпиваете его. Соленая вода поступает в ваш желудок. Затем она попадает в ваш кровоток и увеличивает концентрацию соли в крови.

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Работа ваших почек состоит в том, чтобы фильтровать вашу кровь - избавляться от токсинов и отходов, включая слишком большое количество соли, - и выводить ее через мочу. Организму придется выработать в два раза больше мочи, чем вы выпили. Этот процесс сделает организм еще более обезвоженным.

Ваши почки должны избавиться от этой дополнительной нагрузки соли - и это требует дополнительной воды. Так что, если вы застряли в море, лучше надеяться на дождь, чем пить морскую воду. Или поймать и съесть рыбу - это даст вам менее соленый источник жидкости.

Когда мы потребляем соль в составе ежедневного рациона, мы также пьем жидкости, которые помогают разбавлять соль и поддерживать ее на здоровом уровне. Живые клетки зависят от хлорида натрия (соли) для поддержания химического баланса и реакций организма. Однако слишком много натрия может быть смертельным.

Тем не менее, морская вода может быть опреснена, чтобы снизить уровень соли до приемлемого уровня, но данный метод очень энергоемкий. Кстати, некоторые животные разработали способы обойти проблему всей этой дополнительной соли в морской воде.

У альбатросов есть специальные солевые железы / Pixabay

Например, у альбатросов есть специальные солевые железы прямо за их глазницами, которые поглощают соль в воде, которую глотает птица, а затем выделяют ее в солевой раствор, который вытекает через кончик клюва.