Приходит без поводка: соседский пес доводит девушку до истерики из-за своего поведения

Сперва появление соседской собаки в ее дворе не казалось ей чем-то необычным.

Собака приходит без поводка и мочится на крыльцо дома / Коллаж: Главред, иллюстративное фото: Pixabay/Pexels, Pixabay/29996eriksson

Собака приходит без поводка и мочится на крыльцо дома

Собака напугала котов девушки

Жительница США столкнулась с очень неприятной проблемой: соседский пес каждое утро прибегает к ее дому и постоянно ходит в туалет на ее крыльце. Пользователи Сети были поражены услышанным и посоветовали сделать несколько важных вещей.

Американка рассказала, что вместе с парнем недавно переехала в "замечательный таунхаус", и хотя сперва ситуация казалась мелочью, все быстро вышло из-под контроля. Об этом женщина написала в заметке в Reddit.

По ее словам, появление соседской собаки в ее дворе не казалось ей чем-то необычным. Однако когда она тщательнее начала смотреть, что и как происходит, это начало ее беспокоить.

"Он приходит без поводка и писает на мое крыльцо. Сначала пес мочился только на маленькие засохшие кустики, но когда обслуживающая компания убрала их, он начал это делать прямо на мою дверь и мой коврик", - возмущается женщина.

После того как въевшийся запах заставил ее выбросить первый коврик, женщина купила новый. Но уже на следующее утро "увидела на камере, что собака снова помочилась на новый мат".

Дополнительно ее насторожил случай с котами: однажды она открыла дверь, чтобы они выглянули на улицу, и соседская собака "подбежала и напугала их". Она успела закрыть дверь, прежде чем "собака забежала внутрь".

"Я действительно ненавижу жаловаться... не хочу испортить что-то в новом доме. Но когда я выразила недовольство соседям, то их ответ меня просто расстроил: "Вы преувеличиваете, не выдумывайте". И все из-за того, что я пытаюсь сказать об их непутевом псе", - отчаянно пишет американка.

Пользователи стали на сторону женщины сразу в этой ситуации. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Отправь электронное письмо арендодателю с видео. Собака стоит тебе денег и пугает твоих животных. Тебе не нужно быть милой";

"Будь там, чтобы отогнать собаку, и поговори с владельцем";

"Если ничего не изменится - выливай им на порог тоже что-то едкое, пусть тоже имеют обпыленный коврик каждое утро".

"Возможно, все из-за коврика, потому что если он из натуральных материалов с ароматом, то ничего не должно было бы быть".

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

