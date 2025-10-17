Самый опасный город Украине: появился антирейтинг населенных пунктов

Многие украинцы ищут безопасное место, где можно спокойно и хорошо жить. Несмотря на то, что в стране сейчас нет безопасных мест, ведь российские ракеты и дроны могут долететь к любому населенному пункту, украинцам все же интересно, где в Украине самый безопасный город.
Самый опасный город для жизни
Самым опасным городом Украины с учетом преступности является Одесса. Numbeo сообщает, что индекс преступности там составляет 55,2 балла, тогда как индекс безопасности - 44,8.
На втором месте находится Днепр с индексом преступности 53,7 и индексом безопасности 46,3.
Есть данные и по другим городам по индексам преступности/безопасности:
- 3 место - Харьков - 47,1/52,9;
- 4 место - Кие - 45,5/54,5;
- 5 место - Львов - 37,5/62,5.
Какой самый загрязненный город в Украине
Во время составления этого рейтинга учитывался уровень загрязнения воздуха, воды, вывоз мусора, наличие парков.
Первое место в антирейтинге занял Днепр. Индекс загрязнения в нем составляет 80,6 баллов. Он даже выше, чем в Киеве - 64,6.
Данные по другим городам:
- 3 место - Одесса - 62,1;
- 4 место - Харьков - 56,9;
- 5 место - Львов - 48,9.
Вас также заинтересует:
- Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с туристами за 41 секунду
- Скрытая опасность из холодильника: какие продукты и когда нужно выкинуть
- Новый метод против деменции: врачи не верили, пока не увидели результаты
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред