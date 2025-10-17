Самый опасный город Украине: появился антирейтинг населенных пунктов

В некоторых городах повышен индекс преступности и загрязнения воздуха.

Самый опасный город Украины

Многие украинцы ищут безопасное место, где можно спокойно и хорошо жить. Несмотря на то, что в стране сейчас нет безопасных мест, ведь российские ракеты и дроны могут долететь к любому населенному пункту, украинцам все же интересно, где в Украине самый безопасный город.

Самый опасный город для жизни

Самым опасным городом Украины с учетом преступности является Одесса. Numbeo сообщает, что индекс преступности там составляет 55,2 балла, тогда как индекс безопасности - 44,8.

На втором месте находится Днепр с индексом преступности 53,7 и индексом безопасности 46,3.

Есть данные и по другим городам по индексам преступности/безопасности:

3 место - Харьков - 47,1/52,9;

4 место - Кие - 45,5/54,5;

5 место - Львов - 37,5/62,5.

Самые опасные города Украины

Какой самый загрязненный город в Украине

Во время составления этого рейтинга учитывался уровень загрязнения воздуха, воды, вывоз мусора, наличие парков.

Первое место в антирейтинге занял Днепр. Индекс загрязнения в нем составляет 80,6 баллов. Он даже выше, чем в Киеве - 64,6.

Данные по другим городам:

3 место - Одесса - 62,1;

4 место - Харьков - 56,9;

5 место - Львов - 48,9.

Самые опасные города Украины



