Семья взяла ретривера щенком, но через 7 месяцев он поразил своим весом

Владельцы золотистого ретривера не могли поверить своим глазам, когда взвесили собаку.

https://glavred.info/life/semya-vzyala-retrivera-shchenkom-no-cherez-7-mesyacev-on-porazil-svoim-vesom-10735829.html Ссылка скопирована

После взвешивания собаки в шоке были все / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему взвешивание собаки удивило ее владельцев

На сколько килограмм поправился ретривер за 7 месяцев

Когда в семье появляется щенок, в первые месяцы его владельцы не успевают за тем, как он растет. Так случилось и с семьей Кэти, которая является владелицей семимесячного золотистого ретривера по кличке Энцо.

Главред узнал, что он появился в семье Кэти и ее мужа вместе с собакой Рори. Оба домашних любимца появились от одного заводчика и с детства ели одинаковый корм, рассказала изданию Newsweek их владелица.

видео дня

Однако на седьмом месяце жизни их вес, как выяснилось, существенно отличался. В TikTok barkstreetboys_ Кэти опубликовала видео с тем, как ее муж взвешивал Энцо. Выяснилось, что Энцо уже и не такой маленький, ведь весит более 38,5 кг.

Когда владельцы ретривера это увидели, были шокированы. А сам пес забавно отвернул мордочку, как будто недовольный происходящим.

Кэти заметила, что при одинаковом содержании у Рори, в отличие от Энцо, совсем другое телосложение и вес. Более того, у Кэти еще есть две старшие собаки, вес которых меньше, чем у Энцо.

"Мы регулярно посещаем ветеринара, делаем прививки, и никаких замечаний по поводу его (Энцо - Главред) состояния здоровья нет", - отметила владелица ретривера.

Однако после взвешивания семья все же решила скорректировать рацион собаки, чтобы он не переедал.



Смотрите вирусное видео с ретривером:

Напомним, Главред писал, что однажды мужчина внезапно перестал отвечать на звонки и сообщения, поэтому его партнерша начала волноваться. Не получив ответа, женщина решила проверить домашнюю камеру видеонаблюдения — и увидела сцену с собакой, к которой была совершенно не готова.

Ранее женщина рассказала в TikTok о том, что натворил ее пес однажды утром. Она проснулась от шума воды и увидела то, чего вообще не ожидала, когда зашла в ванную комнату.

Читайте также:

Об источнике: Newsweek Newsweek — еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред