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"Сестра назвала меня эгоисткой": женщина хочет назвать своего ребенка в честь птицы

Алина Дембицкая
22 октября 2023, 23:50 обновлено 23 октября, 00:11
Одна женщина, впервые забеременевшая, оказалась в конфликте со своей сестрой из-за несогласия относительно имени для ее будущего ребенка.
женщина, ребенок
Женщина хочет назвать своего ребенка в честь птицы / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Одно из самых сложных решений, с которыми приходится столкнуться во время беременности – это выбор имени для вашего будущего ребенка. Несмотря на то, что многие могут иметь свои собственные убеждения относительно того, как они хотят назвать своего ребенка, окончательное решение всегда остается за родителями.

Как пишет Mirror, одна женщина, впервые забеременевшая, оказалась в конфликте со своей сестрой из-за несогласия по поводу имени для ее будущего ребенка. Этот спор особенно ухудшился, когда одна из сестер назвала выбор имени "безобразным". Женщина объяснила, что ее сестра всегда выражала недовольство своим именем, и она даже сменила его.

"Моя старшая сестра всегда ненавидела свое имя, а я любила свое. Нас назвали Скайла и Эхо. Моя сестра сменила свое имя, когда ей было 19 лет, на Эмили. Она считает, что наши родители были эгоистичными и жестокими к нам, давая нам странные имена", – рассказала женщина.

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В результате ее сестра выбрала более традиционные имена для собственных детей, но приберегла любимое напоследок. К сожалению, ее муж наконец решил, что больше не хочет детей, то есть имя Елизавета осталось неиспользованным.

"У моей сестры есть два мальчика. Ее муж не хочет больше детей, поэтому у нее никогда не будет возможности использовать свое любимое имя Элизабет. Это имя она оставила после того, как отказалась от него. Она также любит Эмили, но во время смены имени она решила, что Элизабет может быть ее дочерью", - рассказала женщина.

Сейчас Скайла беременна девочкой, ее сестра хочет, чтобы она использовала Элизабет, но она уже выбрала имя Врен (в переводе с английского – крапивник). Несмотря на то, что она дала понять, что не хочет называть свою дочь Элизабет, Эмили принялась "навязывать" ей это имя.

"Я все еще не проявляла интереса, и она сказала мне, что я не могу делать со своей дочерью то, что сделали с нами наши родители. Она сказала, что я не могу назвать своего ребенка в честь птицы. Потом она сказала мне, что имя Врен безобразно", - отметила она.

Сестра ежедневно посылает ей сообщения, чтобы та изменила свое решение. Эмили также говорит, что ее сетра должна "иметь лучший вкус" и "должна научиться не быть эгоисткой", как их родители.

Скайла получила большую поддержку среди пользователей Сети, и многие согласились, что Врен – хорошее имя. Один человек написал: "Это не ее ребенок. Он твой. Врен милое имя, и если оно тебе нравится, то это твое дело, а не твоей сестры".

Напомним, ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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