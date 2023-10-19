Семья будет просить добавки: рецепт сэндвича со всего, что есть дома

Всего один соус способен навсегда изменить ваше представление о сэндвичах. Об этом рецепте будут просить все.

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Читайте, как легко приготовить сэндвич дома / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Бутерброды (сэндвичи) являются самой распространенной закуской едва ли не большинства семей в разных уголках мира именно из-за своего быстрого приготовления и невостребованности в ингредиентах. Однако звездный шеф-повар Гордон Рамзи показал настоящий мастер-класс - готовить сэндвичи можно, оказывается, еще легче.

Express делится новым рецептом сэндвичей от Рамзи для ленивых.

Как приготовить сэндвич - сумасшедший рецепт за 15 минут

Эти сэндвичи на гриле не будет стыдно презентовать и на праздничном семейном ужине, не говоря уже об их ежедневном потреблении.

Вам понадобятся (для соуса):

нарезанный лук;

один зубчик измельченного чеснока;

помидоры черри;

жареный сладкий перец;

стакан овощного бульона;

лимонный сок;

оливковое масло экстра-класса.

Для сэндвича:

стейк из говядины;

разрезанная пополам булочка;

соль; черный перец;

масло;

красный болгарский перец;

кинза;

зеленый лук.

Посмотрите, как приготовить сэндвич на гриле - рецепт от Гордона Рамзи

Чтобы приготовить соус, разогрейте сковороду с маслом, выложите лук, добавьте соль и обжарьте его до прозрачности.

Добавьте помидоры черри и чеснок, готовьте, пока они не разлезутся. Затем добавьте сладкий перец и готовьте еще 5 минут. Залейте все бульоном и варите так еще 10 минут. После - снимите с огня и взбейте до однородной массы, добавляя масло.

Нагрейте гриль или сковороду на сильном огне, посолите и поперчите стейк, обжарьте с маслом.

Старайтесь аккуратно "вдавить" стейк в разрезанную булочку и положите так на горячую часть гриля на 30-60 секунд. После - переложите на другую сторону.

Готовый стейк хорошенько приправьте соусом, который вы уже приготовили и снова положите на гриль. Мясо должно получиться запеченным и хрустящим средней прожарки (с тепло-красной сердцевинкой). После этого снова поместите стейк на булочку и приправьте солью и перцем.

Украсьте сэндвич зеленью и подавайте на луковой "подушке".

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