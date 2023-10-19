Семья будет просить добавки: рецепт сэндвича со всего, что есть дома

Бутерброды (сэндвичи) являются самой распространенной закуской едва ли не большинства семей в разных уголках мира именно из-за своего быстрого приготовления и невостребованности в ингредиентах. Однако звездный шеф-повар Гордон Рамзи показал настоящий мастер-класс - готовить сэндвичи можно, оказывается, еще легче.
Express делится новым рецептом сэндвичей от Рамзи для ленивых.
Как приготовить сэндвич - сумасшедший рецепт за 15 минут
Эти сэндвичи на гриле не будет стыдно презентовать и на праздничном семейном ужине, не говоря уже об их ежедневном потреблении.
Вам понадобятся (для соуса):
- нарезанный лук;
- один зубчик измельченного чеснока;
- помидоры черри;
- жареный сладкий перец;
- стакан овощного бульона;
- лимонный сок;
- оливковое масло экстра-класса.
Для сэндвича:
- стейк из говядины;
- разрезанная пополам булочка;
- соль; черный перец;
- масло;
- красный болгарский перец;
- кинза;
- зеленый лук.
Посмотрите, как приготовить сэндвич на гриле - рецепт от Гордона Рамзи
Чтобы приготовить соус, разогрейте сковороду с маслом, выложите лук, добавьте соль и обжарьте его до прозрачности.
Добавьте помидоры черри и чеснок, готовьте, пока они не разлезутся. Затем добавьте сладкий перец и готовьте еще 5 минут. Залейте все бульоном и варите так еще 10 минут. После - снимите с огня и взбейте до однородной массы, добавляя масло.
Нагрейте гриль или сковороду на сильном огне, посолите и поперчите стейк, обжарьте с маслом.
Старайтесь аккуратно "вдавить" стейк в разрезанную булочку и положите так на горячую часть гриля на 30-60 секунд. После - переложите на другую сторону.
Готовый стейк хорошенько приправьте соусом, который вы уже приготовили и снова положите на гриль. Мясо должно получиться запеченным и хрустящим средней прожарки (с тепло-красной сердцевинкой). После этого снова поместите стейк на булочку и приправьте солью и перцем.
Украсьте сэндвич зеленью и подавайте на луковой "подушке".
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