Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с боксером за 45 секунд

Виталий Кирсанов
17 сентября 2025, 16:59
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Итак, вы готовы к следующему испытанию? Взгляните на две картинки мужчины, боксирующего с грушей. На первый взгляд они могут показаться одинаковыми, но на них спрятаны 3 отличия, и ваша задача - найти их как можно скорее. Думаете, сможете найти их все всего за 45 секунд?

Ваша задача: найти все три, прежде чем истечёт время! Различия могут быть где угодно, например, в цвете, форме или даже в расположении самых маленьких предметов. Будьте внимательны, сосредоточены и не упустите ничего из виду.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Элементы фона часто меняются, чтобы сбить вас с толку, поэтому внимательно ищите едва заметные изменения.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
