"Вещи могут быть прокляты": можно ли носить найденные украшения

Может ли какая-то беда преследовать людей, которые носят украшения, которые они нашли? Ответ на этот вопрос дал священник.

Можно ли носить найденные украшения/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Можно ли носить найденные украшения

Может ли человека, который носит найденные украшения, преследовать беда

Среди примет одной из самых известных является та, которая говорит, что не стоит носить найденные украшения. В народе есть поверье, что найденные вещи могут содержит в себе энергетику человека, которому они принадлежали, или же даже могут быть прокляты.

Но действительно ли это так, и действительно ли ношение украшений, которые были найдены, может быть таким опасным? Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

"Этот вопрос такой относительный, как себе хотите. Здесь индивидуально. Хотите - носите, хотите - не носите. Вот если бы где-то кто-то потерял такой крест 1820-го года, я бы носил бы. А чего брезговать? Есть люди, которые говорят, что это очень плохо, еще там что-то. Это индивидуально. Во что верите, как верите, то получите", - отметил священник.

Он отметил, что если люди верят, что Бог с ними и ничего им не будет, то все будет так, как они верят.

Священник отметил, что греха в ношении тех или иных вещей нет. Но в то же время он добавил, что можно было бы дать объявление, ведь человек, который потерял эту вещь, может ее искать.

Смотрите видео о том, можно ли носить найденные украшения:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

