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Ветеринар назвал пять признаков того, что ваша собака действительно доверяет вам

Алина Дембицкая
12 июля 2023, 21:03 обновлено 12 июля, 21:03
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Владельцы регулярно спрашивают Кристмана, как определить, доверяет ли им собака, поэтому он рассказал о признаках, на которые следует обратить внимание.
пес
Ветеринар назвал пять признаков того, что ваша собака действительно вам доверяет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Ветеринар Адам Кристман регулярно делится советами по домашним животным со своими подписчиками в социальных сетях. Владельцы регулярно спрашивают Кристмана, как определить, доверяет ли им собака, поэтому он создал видео, в котором подчеркиваются признаки, на которые следует обратить внимание.

"Я хотел опубликовать короткое, легко усваиваемое и понятное видео с использованием примеров, которые можно легко связать", - сказал Кристман в комментарии Newsweek.

По словам Кристмана, есть пять признаков того, что ваша собака действительно доверяет вам:

видео дня
  1. Изучение распорядка дня.
  2. Кража предметов вашей одежды.
  3. Понимание языка тела.
  4. Пес спит в одной комнате с вами.
  5. Установление зрительного контакта.

Независимо от того, берете ли вы щенка или старшую собаку, приучение вашего питомца к распорядку дня может помочь ему привыкнуть к новому дому. Однако Кристман сказал, что совместный распорядок дня также может укрепить связь между собакой и человеком, поскольку ваша собака знает, что всегда может на вас положиться.

"Ваша собака ожидает, что вы выполняете свою часть сделки, когда кормите ее, когда гуляете с ней и когда разговариваете с ней", - сказал Кристман.

Хотя это может раздражать, если ваша собака крадет предмет одежды (или другой предмет с вашим запахом), это признак того, что вы ей нравитесь.

"Это действительно очень хороший признак любви", - сказал Кристман.

По словам ветеринара, понимание языка тела вашей собаки создает чувство доверия, потому что вы будете знать, когда ее границы нужно уважать. Чтобы научиться читать язык тела вашей собаки, и наоборот, нужно время и усилия. Но Кристмен заметил, что оно того стоит.

Приоритетом номер один для собаки перед сном является комфорт и безопасность. Итак, если она решает спать в том же месте, что и вы, это большой признак того, что она вам доверяет.

"Сон с хозяином в одной комнате помогает свести к минимуму страх, беспокойство и стресс", - сказал Кристман.

И наконец, зрительный контакт – это простой способ определить, доверяет ли вам ваша собака.

"Хотите верьте, хотите нет, но зрительный контакт вызывает высвобождение окситоцина как у людей, так и у собак", - сказал Кристман.

По словам врача, окситоцин – это гормон, который играет важную роль в социальных связях.

"Когда ваша собака бросает на вас такой взгляд, вы знаете, что у вас очень сильная доверительная связь между человеком и животным", - подчеркнул Кристман.

Смотрите видео, в котором Кристман рассказывает о признаках того, что собака вам доверяет:

Ветеринар назвал пять признаков того, что ваша собака действительно доверяет вам
Ветеринар назвал пять признаков того, что ваша собака действительно доверяет вам / скриншот

Напомним, ранее Главред рассказывал, что женщине по имени Ада Дэниел недавно исполнилось аж 108 лет. Когда у нее спросили, в чем же ее секрет долголетия, она с улыбкой на устах заявила, что ее секрет долголетия в том, что у нее были собаки вместо детей.

Также Главред рассказывал, что 27-летняя Эрика и 30-летний Фрэнк Дериз из штата Нью-Джерси, США, гордятся тем, что включили свою любимую собаку в главные жизненные события. В частности, золотистый ретривер Бо шел с молодоженами к алтарю на их свадьбе, угадывал пол будущего ребенка и даже выбирал имя для малыша.

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