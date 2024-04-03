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Вылезет быстро и будет крупной: чем накрыть редиску после посадки

Сергей Кущ
3 апреля 2024, 01:31
Обычно редис сеют в середине апреля, но в теплых районах ранние сорта можно сеять уже в конце марта.
Чем накрыть редиску после посадки
Чем накрыть редиску после посадки / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Редис – это быстрорастущий и ранний овощ, который можно успешно выращивать в саду или на огороде, но как получить хороший урожай редиса?

Мы подготовили несколько советов, которые помогут вам наслаждаться овощем не только очень рано, но еще и получить отличный урожай.

Как правильно сажать редис в открытый грунт?

Семена редиса прорастают при температуре 1-2 ºC, но для нормального развития растения необходима температура 15-18 ºC. Поэтому обычно редис сеют в середине апреля, хотя в теплых районах ранние сорта можно сеять уже в конце марта.

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Какая редиска самая ранняя?

Ранний красный — ультраранний сорт, редиска спеет за 18-20 дней. Диаметр корнеплода около 4 см, форма округлая. Кожица тонкая и нежная, масса каждого плода составляет примерно 8-10 грамм. Скороспелый редис может расти как на открытом грунте, так и в теплице. Ориентировочная норма высева семян составляет 17-20 штук на погонный метр грядки. Сорт устойчив к перепадам температур и растрескиваниям. Редис отличается деликатным вкусом, урожай продолжительное время сохраняет товарные качества при соблюдении правил хранения.

Редис предпочитает рыхлый, легкий грунт нейтральной или слабощелочной реакции (5,5-7,0 pH).

Нежелательно сажать редис после других крестоцветных культур. Хорошие предшественники – картофель, огурцы, бобовые.

Редис нуждается в частом и обильном поливе. Весной, при наличии дождей, поливайте один раз в день. В жаркую и сухую погоду – утром и вечером.После посева семян редиса в грунт, укройте грядку пленкой. Это поможет сохранить влагу и создать благоприятные условия для прорастания семян.

Чем укрыть редис и когда снимать пленку с редиски?

Чтобы получить ранний урожай, можно накрыть грядку с редисом прозрачной пленкой или белым агроволокном, и снять укрытие после появления всходов. Если по прогнозу ночью ожидается сильное падение температуры, но вечером нужно ее укрыть снова.

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