УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Что можно сделать из носков без пары: 3 оригинальных применения "одиноких" вещей

14 ноября 2022, 07:05

Даже если носок "потерял свою пару", он может быть полезен в хозяйстве.

Носок
Не нужно выбрасывать носок, если он потерял свою пару – он еще понадобится/ УНИАН

Как часто у нас случаются ситуации, когда по непонятным причинам теряется один из носков. Обычно после этого второй носок ждет неизбежная трагическая судьба – его просто выбрасывают в мусорное ведро. Ведь кажется, что без пары эта вещь просто теряет возможность принести какую-либо пользу.

На самом деле это не так. Даже "одинокий" носок может понадобиться в хозяйстве. И использовать его можно в самых разнообразных ситуациях. Например, во время уборки или для создания игрушки для домашних животных.

1. Носок поможет убирать

Он станет удобной тряпкой, которую можно просто одеть на руку. Таким способом можно во время уборки добраться до труднодоступных мест – различных щелей, жалюзи, листовых пластинок комнатных растений.

В целом таким способом можно просто протирать пыль на разных поверхностях.

2. Носок защитит пол от повреждений

Часто мебель оставляет на полу царапины, особенно если у вас дома деревянный пол.

Чтобы избежать этого, достаточно одеть и закрепить носки на ножках стула, стола или кресла. Если мебель даже после этого не прекратит скользить по полу, то по крайней мере она его уже не повредит.

3. Игрушка для домашних животных

Нужно положить в носок мягкий наполнитель, после чего крепко его зашить. Такая игрушка точно понравится вашему коту или собаке.

Читайте также:

носки интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:05

Что можно сделать из носков без пары: 3 оригинальных применения "одиноких" вещей

06:46

Суровикин получил новую задачу от Путина после отступления из Херсона - ISW

06:30

Как может испортиться мед и что нужно сделать, чтобы продукт не забродил

06:17

Когда Россия умрет как государствомнение

05:45

Вторая попытка России взять Киев: астролог рассказал, к чему готовятся Россия и Беларусь

Реклама
04:20

Как избавиться от головной боли без обезболивающих: эффективные способы

03:30

Врежет дубак до - 12°: украинцам дали ледяной прогноз и назвали датыВидео

02:58

Надя Дорофеева в белом топе засветила твердый как камень пресс

02:30

Китай хочет "заморозить" войну, победа Украины ему не нужна: эксперт объяснил позицию ПекинаВидео

01:50

Украинские военные не будут форсировать Днепр на Херсонщине, но оккупанты начнут террор – экспертВидео

01:29

Голос країни-12: кто станет звездным тренером в прямых эфирах вместо Святослава ВакарчукаВидео

00:37

13 ноября, воскресенье
23:55

"Не надо ждать быстрых побед": Подоляк раскрыл дальнейшие планы по освобождению от оккупантовВидео

23:27

Мечтал стать актером: в бою с оккупантами трагически погиб 18-летний защитник УкраиныВидео

23:00

"Не стоит переоценивать Запад": Куса рассказал, почему замедлились поставки оружия в УкраинуВидео

22:27

Возглавлял колонну на путинском параде: ВСУ ликвидировали российского подполковника-десантника

21:57

Киев и 8 областей отключат от электричества: опубликован график на понедельникВидео

21:42

Голос країни-12 - 11 выпуск: итоги второй части Вокальных нокаутовВидео

21:29

"Уровень его мышления – пивной киоск": у Зеленского высмеяли "царя" ПутинаВидео

20:49

Официальные лица США подталкивают Киев стать более открытым к переговорам с Москвой - WSJВидео

Реклама
20:37

Впервые после развода: Андре Тан показал новую возлюбленнуюВидео

20:24

ВСУ пошли вперед на Луганщине: освобождена Макеевка под СватовоВидео

20:10

Приметы на 15 ноября: какие 2 вещи нельзя делать в самый неприятный день месяцаВидео

19:57

Русские ошиблись, показав казнь экс-вагнеровца, который был в пленумнение

19:54

Генерал Маломуж раскрыл приоритеты армии Украины в войне с РоссиейВидео

19:44

"Башка отлетит": в РФ мобилизованные избивают офицеровВидео

19:22

Десант ВСУ на Николаевщине: оккупантов выбили с Кинбурнской косы - СМИВидео

19:07

"Ангел смерти российской армии": 70-летний Газманов опозорился из-за концерта в ХерсонеВидео

18:57

"Потустороннее существо, забирающее в замки молодых мужчин": путинисты назвали Пугачеву призраком

18:55

У Байдена анонсировали новый пакет военной помощи для УкраиныВидео

18:50

Абсолютный конец войны будет весной-летом 2023 года - экс-глава правительства РФВидео

18:34

Приметы на 14 ноября: какие 2 вещи важно сделать в этот день, чтобы деньги привлечьВидео

18:29

Виталий Портников. Россияне почти уничтожили ХерсонВидеоблоги

18:17

"В РФ еще много пушечного мяса": Уоллес считает, что Москва еще очень далека от того, чтобы сдатьсяВидео

18:11

Контрнаступление ВСУ: украинские военные за неделю освободили 179 населенных пунктов - ОК "Юг"Видео

17:21

Мощный взрыв в центре Стамбула: есть убитые, более 50 человек раненыВидео

17:17

Чем отстирать краску для волос с одежды: 7 эффективных способов

16:40

РФ готовится к массированному обстрелу Украины: в ВСУ рассказали, когда его ожидатьВидео

16:31

Вместо тысячи слов: Дмитрий Комаров показал фото из освобожденного ХерсонаВидео

16:30

Переговоры Зеленского с Путиным: эксперт спрогнозировал вероятные итоги саммита G20Видео

Реклама
16:08

Режим Путина рухнет, запустится сценарий СССР: Яковенко рассказал, как распадется РоссияВидео

16:07

"Медаль за взятие енота": сеть взорвалась мемами на кражу оккупантами животных из ХерсонаВидео

15:41

Фанатки в трауре: "Джейкоб из Сумерек" актер Тейлор Лотнер женился

15:38

ВСУ значительно продвинулись в районе Бахмута, но самой горячей точкой будет Соледар - военныйВидео

15:17

"Загребли и ослов, и белок": появилось видео кражи енотов из зоопарка Херсона командованием ВС РФВидео

15:10

Зеленский решит, когда говорить с РФ – освобождение Херсона ничего не меняет – Генштаб БританииВидео

15:10

"Россиянам дали уйти": Жданов объяснил малое число пленных оккупантов под ХерсономВидео

15:03

"Меня ждала радостная новость": Злата Огневич готовится к свадьбеВидео

14:53

За неделю потерял и отца, и тестя: украинский актер рассказал, как оккупанты лишили его семьиВидео

14:49

Возобновление переговоров с РФ: Арахамия назвал ключевые условия УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять