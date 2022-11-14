Что можно сделать из носков без пары: 3 оригинальных применения "одиноких" вещей

Не нужно выбрасывать носок, если он потерял свою пару – он еще понадобится/ УНИАН

Как часто у нас случаются ситуации, когда по непонятным причинам теряется один из носков. Обычно после этого второй носок ждет неизбежная трагическая судьба – его просто выбрасывают в мусорное ведро. Ведь кажется, что без пары эта вещь просто теряет возможность принести какую-либо пользу.

На самом деле это не так. Даже "одинокий" носок может понадобиться в хозяйстве. И использовать его можно в самых разнообразных ситуациях. Например, во время уборки или для создания игрушки для домашних животных.

1. Носок поможет убирать

Он станет удобной тряпкой, которую можно просто одеть на руку. Таким способом можно во время уборки добраться до труднодоступных мест – различных щелей, жалюзи, листовых пластинок комнатных растений.

В целом таким способом можно просто протирать пыль на разных поверхностях.

2. Носок защитит пол от повреждений

Часто мебель оставляет на полу царапины, особенно если у вас дома деревянный пол.

Чтобы избежать этого, достаточно одеть и закрепить носки на ножках стула, стола или кресла. Если мебель даже после этого не прекратит скользить по полу, то по крайней мере она его уже не повредит.

3. Игрушка для домашних животных

Нужно положить в носок мягкий наполнитель, после чего крепко его зашить. Такая игрушка точно понравится вашему коту или собаке.

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