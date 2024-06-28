Как сделать, чтобы заноза вышла сама - лайфхак спасет ваше здоровье

Когда под кожу залезает заноза - это всегда неприятно и больно, поэтому нужно чем скорее ее достать. Но важно это сделать правильно.

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Что делать, если заноза ушла под кожу / Коллаж: Главред, фото: flickr

Заноза - всегда неприятная "находка" под кожей на пальце, руке, ноге, пятке или под ногтем. Причем, многие думают, что ею может быть только деревянная щепка. На самом же деле заноза - это и металлическая стружка, кусочек стекла, шипы, иглы растений и многое другое.

Американка Челси Битти порвала TikTok самым простым способом достать глубокую занозу из ноги. В ее случае в неприятность попал сын, однако Челси не растерялась. Сначала она сделала в миске ванночку с теплой водой и мылом, чтобы распарить ногу. Затем достала новый шприц без иглы и толчком воздуха выдавила занозу.

Как сделать, чтобы заноза вышла сама

Кроме прямого вмешательства в процесс извлечения занозы, есть способ, при котором она выйдет самостоятельно. Для этого нужно смешать чайную ложку соды и чайную ложку воды. Образовавшуюся кашу наложите на рану и зафиксируйте пластырем на 4-5 часов. Тогда кожа станет мягче и заноза выйдет сама.

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Смотрите видео, как легко избавиться от занозы на ноге:

Чем намазать, чтобы заноза вышла

Еще один вариант достать занозу - намазать рану ихтиоловой мазью, поверх закрепив пластырем. После 12 часов ожидания можете снять пластырь и увидите, что заноза осталась на нем.

Как вытащить занозу, если она очень глубоко

В случае, если заноза ушла под кожу и вы ее не видите, попробуйте сделать компресс - на рану нужно нанести Левомеколь или мазь Вишневского и оставить на 6-7 часов. Благодаря этому методу заноза должна выйти из раны вместе с гноем.

Как вытащить занозу из-под ногтя в домашних условиях

В такой ситуации нужно применить продезинфицированную иглу. Ее острый конец неглубоко введите в то место, куда вошла заноза и постепенно поднимайте кожу так, что вскройте ее прямо над занозой. Когда вам удастся это сделать, растяните ее так, чтобы можно было вытащить занозу целиком. Последним этапом нужно концом иглы подцепить занозу и аккуратно вытолкнуть.

Что будет, если не вытащить занозу из пальца

Если не брать во внимание сильные болевые ощущения, то заноза кроме того может привести к серьезному нагноению. Поэтому, если вы не удалите занозу в течение первых 6 часов, может возникнуть воспаление. Возникает вопрос - а что делать, если не могу достать занозу? Все просто, нужно сразу обращаться к врачу.

Кто такая Челси Битти? Челси Битти - американка, которая ведет TikTok-страницу и рассказывает о своей жизни, сыне и полезных лайфхаках. В частности, ее видео о помощи по удалению занозы залетело на почти 7 миллионов просмотров.

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