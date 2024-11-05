Об утюге можно забыть: как предотвратить появление заломов на одежде

Эти рекомендации помогут избежать глажки или свести ее к минимуму.

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Как избежать заломов на ткани / Коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

Вы узнаете:

Как избежать заломов на ткани

Как разгладить мятую одежду

Вместо того, чтобы тратить свое драгоценное время на глажку одежды, можно воспользоваться простыми советами, которые помогут забыть об этом занятии, пишет Real Simple.

Правильный режим стирки

Прежде всего, чтобы одежда была без заломов важно использовать правильный цикл стиральной машины. Захарий Позняк, главный операционный директор Jeeves New York, объясняет, что выбор правильного цикла стирки - это простой способ предотвратить образование заломов на ткани.

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"Для большинства натуральных волокон, таких как хлопок, подойдет обычный или экспресс-цикл стирки, но для синтетики и деликатной одежды следует использовать режим постоянного отжима или деликатный цикл. В этих циклах используется меньше механического воздействия - трения и "перекидывания", - говорит он.

Также не перегружайте барабан, тогда одежда не помнется.

Правильный цикл сушки вещей

По словам Ханны Йокоджи, руководителя отдела маркетинга компании The Laundress, правильный цикл сушки также может предотвратить появление заломов.

"Всегда проверяйте бирку на одежде и выбирайте цикл сушки в соответствии с типом ткани. Например, хлопок может выдержать обычный цикл с высокими температурами и отжимом, в то время, как для деликатной блузки может понадобиться режим без нагрева и низкий цикл отжима.", - объясняет Ханна.

Вовремя вынимайте вещи из стиральной машинки

Не оставляйте надолго постиранные вещи в машинке, иначе они сомнутся и их будет сложно отгладить. Если есть такая возможность, используйте режим отложенного старта, чтобы машина постирала белье к тому моменту, когда вы вернетесь с работы.

Встряхивайте и расправляйте одежду

После стирки встряхивайте и расправляйте вещи, чтобы при сушке на них не оставались складки и заломы. Полотенца, например, от этого будут более пушистыми.

Не переполняйте сушильную машину

Если стиральная машина больше сушильной машины, чаще всего вы можете переполнять сушильную машину. Это может привести к тому, что одежда будет выглядеть не очень свежей и помятой.

Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Видипедия.

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