Ополоснуть недостаточно: как правильно мыть капусту, чтобы не наесться вредителей и песка

Анна Ярославская
9 декабря 2025, 11:16
Промывать качан капусты целиком не имеет смысла.
Капуста
Как мыть капусту перед приготовлением: рекомендации экспертов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Нужно ли мыть капусту перед употреблением
  • В чем замочить листья капусты

Мыть капусту перед приготовлением необходимо, поскольку ее плотные слои скрывают грязь, пестициды и вредителей, которых невозможно удалить простым ополаскиванием.

Как мыть капусту перед приготовлением, изданию Martha Stewart рассказали опытные шеф-повара и эксперты по безопасности пищевых продуктов.

Почему нужно мыть капусту

Может казаться, что подготовка капусты довольно проста - нужно всего лишь очистить один-два листа, промыть и нарезать. Но на самом деле это не так. Этот овощ заслуживает более тщательной очистки.

Капуста относится к семейству крестоцветных, что означает плотную структуру слоёв и множество мелких складок, в которых может скапливаться грязь и пестициды. Из-за такой структуры овоща недостаточно просто удалить внешние листья перед готовкой.

Как правильно мыть капусту

Первым делом вымойте руки и рабочую поверхность. Это важно, поскольку овощи и фрукты часто попадают прямо в раковину, где микробы легко переносятся.

Далее - удалите внешние листья, прежде чем промывать остальную капусту. Они скапливают мусор и, скорее всего, содержат остатки пестицидов или следы повреждений.

Разрежьте капусту на две или даже четыре части перед тем, как промыть. Промыть целый кочан недостаточно, поскольку внутренние листья расположены очень плотно.

Промойте каждый кусочек под холодной проточной водой, аккуратно раздвигая слои пальцами, чтобы удалить грязь.

После промывания стряхните лишнюю воду и тщательно просушите капусту чистым полотенцем или центрифугой для сушки салата.

Влага, оставшаяся на листьях, может ускорить порчу капусты, если вы планируете её хранить (она также может разбавить вкус салата или жареного блюда).

Зачем замачивать капусту

Иногда бывает, что внутри капусты может находиться песок. Чтобы избавиться от него, овощ стоит замочить для более тщательной очистки.

Замачивание целого кочана "практически ничего не даёт", но замачивание долек на 5–10 минут может разрыхлить въевшуюся грязь.

Для более эффективной очистки рекомендуется использовать слабый раствор соли или уксуса: одна чайная ложка на три литра воды, время замачивания — 10–15 минут.

После замачивания тщательно промойте и дайте воде стечь.

Некоторые исследования свидетельствуют, что добавление уксуса или пищевой соды в раствор для замачивания может дополнительно снизить содержание остатков некоторых пестицидов".

Как мыть капусту для салата

Если вы используете капусту для салата, нашинкуйте капусту перед мытьём. Очистка нарезанных кусков в большой миске с холодной водой (иногда с "тройной промывкой") поможет удалить остатки грязи.

Можно также ненадолго замочить нашинкованную капусту в растворе соли или уксуса.

Эксперты советуют обязательно тщательно просушить капусту перед заправкой.

Если вы хотите избавиться от микробов, то поможет быстрый способ: сначала нашинкованную капусту нужно ненадолго окунуть в кипяток, а затем - охладить в ледяной воде. Таким образом, все вредные бактерии погибнут, а капуста сохранить хрусткость, если ее не пережаривать.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

22:12

"Подано в суд": Клименко лично взялся за дело в нападении на ансамбль "Гуцулия"

21:30

Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

21:04

Уже не 28 пунктов: Зеленский рассказал о значительных изменениях в мирном плане

