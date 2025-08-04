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Скрести больше не понадобится: пятна на сиденье унитаза исчезнут мгновенно

Алексей Тесля
4 августа 2025, 13:55
57
Специалисты в области уборки советуют натуральные способы очистки унитазного стульчака от пятен.
унитаз
Натуральные способы очистят стульчак от пятен/ Коллаж: Главред, фото: Pexels/Matilda Wormwood, Pixabay/Azza_Hafizah

Вы узнаете:

  • Избавиться от неприятных пятен можно без отбеливателя
  • Как сделать унитаз идеально белым
  • Как отчистить унитаз за копейки

Сиденье унитаза — одно из самых часто используемых мест в доме, и его регулярная чистка играет важную роль в поддержании гигиены.

Однако избавиться от неприятных пятен можно без использования отбеливателя, агрессивной химии или жёстких абразивов, пишет Express.

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Специалисты в области уборки советуют натуральные способы очистки унитазного стульчака от пятен. В отличие от традиционного уксуса с содой — рекомендуется использовать кальцинированную соду (она же кристаллическая сода).

При этом сначала нужно снять сиденье с унитаза. Обычно оно крепится двумя болтами, скрытыми под пластиковыми заглушками на задней части конструкции.

Порядок действий:

  • Когда сиденье снято, положите его в ванну с горячей водой и добавьте 100 граммов кальцинированной соды.
  • Жёлтые пятна легко удаляются после замачивания сиденья в горячей воде с 100 г соды.
  • Пока сиденье отмокает, можно привести в порядок сам унитаз, используя антибактериальный спрей и старую зубную щётку.
  • Через 4 часа вода в ванне стала мутно-коричневой, а сами сиденья — абсолютно чистыми. Результат был очевиден: никаких следов от прежних пятен.

Как снять сиденье унитаза

Сначала с помощью плоской отвёртки аккуратно снимите защитные колпачки (это может быть труднее, если сиденье установлено давно). Под колпачками находятся болты, удерживающие сиденье. Снизу унитаза болты фиксируются гайками — их нужно удерживать плоскогубцами, пока вы выкручиваете болты отвёрткой сверху.

Некоторые модели сидений могут иметь немного отличающуюся конструкцию, но принцип демонтажа остаётся примерно одинаковым. Если у вас другая система крепления, внимательно изучите её — и вы наверняка разберётесь, как снять сиденье правильно.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как сделать унитаз идеально белым

Лимонная кислота — универсальное и натуральное чистящее вещество, которое отлично справляется с загрязнениями в туалете.

Чтобы очистить унитаз с её помощью, нужно приготовить пасту, смешав лимонную кислоту с водой.

Полученную массу наносят на загрязнённые участки, оставляют для воздействия, а затем очищают поверхность с помощью щётки или губки.

Смотрите видео - отчистить унитаз за копейки:

О том, как легко и эффективно избавиться от известкового налёта и мочевого камня в унитазе, говорится в материале на YouTube-канале Полезные советы.

Этот способ не требует усилий, но даёт отличный результат!

Что потребуется:

  • 2 столовые ложки лимонной кислоты
  • 2 столовые ложки порошка горчицы
  • Немного воды.

Смешайте все ингредиенты до образования густой пасты. Нанесите получившуюся массу на загрязнённые участки унитаза, оставьте на час. После этого смойте водой — от налёта и отложений не останется и следа.

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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