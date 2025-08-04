Скрести больше не понадобится: пятна на сиденье унитаза исчезнут мгновенно

Вы узнаете:
- Избавиться от неприятных пятен можно без отбеливателя
- Как сделать унитаз идеально белым
- Как отчистить унитаз за копейки
Сиденье унитаза — одно из самых часто используемых мест в доме, и его регулярная чистка играет важную роль в поддержании гигиены.
Однако избавиться от неприятных пятен можно без использования отбеливателя, агрессивной химии или жёстких абразивов, пишет Express.
Специалисты в области уборки советуют натуральные способы очистки унитазного стульчака от пятен. В отличие от традиционного уксуса с содой — рекомендуется использовать кальцинированную соду (она же кристаллическая сода).
При этом сначала нужно снять сиденье с унитаза. Обычно оно крепится двумя болтами, скрытыми под пластиковыми заглушками на задней части конструкции.
Порядок действий:
- Когда сиденье снято, положите его в ванну с горячей водой и добавьте 100 граммов кальцинированной соды.
- Жёлтые пятна легко удаляются после замачивания сиденья в горячей воде с 100 г соды.
- Пока сиденье отмокает, можно привести в порядок сам унитаз, используя антибактериальный спрей и старую зубную щётку.
- Через 4 часа вода в ванне стала мутно-коричневой, а сами сиденья — абсолютно чистыми. Результат был очевиден: никаких следов от прежних пятен.
Как снять сиденье унитаза
Сначала с помощью плоской отвёртки аккуратно снимите защитные колпачки (это может быть труднее, если сиденье установлено давно). Под колпачками находятся болты, удерживающие сиденье. Снизу унитаза болты фиксируются гайками — их нужно удерживать плоскогубцами, пока вы выкручиваете болты отвёрткой сверху.
Некоторые модели сидений могут иметь немного отличающуюся конструкцию, но принцип демонтажа остаётся примерно одинаковым. Если у вас другая система крепления, внимательно изучите её — и вы наверняка разберётесь, как снять сиденье правильно.
Как сделать унитаз идеально белым
Лимонная кислота — универсальное и натуральное чистящее вещество, которое отлично справляется с загрязнениями в туалете.
Чтобы очистить унитаз с её помощью, нужно приготовить пасту, смешав лимонную кислоту с водой.
Полученную массу наносят на загрязнённые участки, оставляют для воздействия, а затем очищают поверхность с помощью щётки или губки.
Смотрите видео - отчистить унитаз за копейки:
О том, как легко и эффективно избавиться от известкового налёта и мочевого камня в унитазе, говорится в материале на YouTube-канале Полезные советы.
Этот способ не требует усилий, но даёт отличный результат!
Что потребуется:
- 2 столовые ложки лимонной кислоты
- 2 столовые ложки порошка горчицы
- Немного воды.
Смешайте все ингредиенты до образования густой пасты. Нанесите получившуюся массу на загрязнённые участки унитаза, оставьте на час. После этого смойте водой — от налёта и отложений не останется и следа.
Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.
Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.
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Об источнике: Express.co.uk
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