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Сочные и ароматные голубцы: 5 секретов приготовления вкусного обеда

13 декабря 2022, 19:10
Расскажем, как выбрать рис и сколько его варить, а также раскроем другие секреты привычного блюда.
сколько нужно риса на 1 кг фарша для голубцов
Сколько нужно риса на 1 кг фарша для голубцов / pixabay.com

Каждая хозяйка хотя бы раз готовила голубцы – это очень вкусное и простое в приготовление блюдо. Однако даже его можно испортить, если не соблюдать правильные пропорции риса и фарша в голубцах. Знание всех тайн позволит угощать гостей и родных вкусными и ароматными блюдами.

Рис и фарш для голубцов: что нужно знать

В Украине голубцы готовят давно. Это блюдо очень популярно, но нужно знать, как правильно подобрать ингредиенты для начинки, чтобы она не разлезлась.

Исторической родиной голубцов считается Турция. Тут готовят блюдо долма – в виноградные листья заворачивают фарш и запекают. Для этого блюда испокон веков использовали свинину или баранину. В Украине блюдо претерпело изменение и сейчас хозяйки готовят голубцы с рисом и фаршем.

На фарш обычно берут свинину, говядину, курятину. В редких случаях используется баранина, мясо кролика и другие виды. Также принято смешивать два вида фарша. Идеальными сочетаниями считаются – курятина с индюшатиной или свинина с говядиной.

Вторым не менее важным ингредиентом стал рис. Вот тут и возникает вопрос о том, сколько риса нужно на 1 кг фарша и какой рис лучше выбрать для приготовления блюда.

Рис для голубцов: как выбрать

Стоит отметить, что в магазинах можно найти крупу разных видов – рассыпчатую (пропаренный рис) и крупу, которая приобретает кремовую текстуру. Главным секретом добавления риса в голубцы является его способность не дать мясу распасться. Благодаря крупе внутри капустного листа во время приготовления образуется единый и плотный комок начинки. Также крупа впитывает в себя аромат мяса, его сок и аромат специй.

Поэтому рекомендуется для фарша на голубцы рис выбирать тот, который дает кремообразную текстуру, но внутри остается плотным. Он впитает в себя мясной сок, даст необходимую прочность начинке.

Во время приготовления блюда хозяйки спрашивают и о том, нужно ли варить рис на голубцы. Рекомендуется проварить крупу 5-7 минут до полуготовности, чтобы он сохранил твердость внутри каждой крупинки. В процессе варки появляются крахмалистые вещества – амилопектин и амилоза. Они отвечают за придание плотности начинки. Далее во время приготовления голубцов рис доварится за счет впитывания мясного сока и сока от капустных листьев. Кроме того, высокая скорость проваривания крупы сокращает время приготовления голубцов, что позволяет сохранить больше полезных веществ в мясе.

Наилучшим решением будет использовать крупу, которая используется для ризотто или обычный круглый рис.

Рис и фарш для голубцов: 5 секретов приготовления

Чтобы голубцы вышли ароматными и сочными, в меру упругими стоит знать о 5 секретах приготовления этого блюда:

  1. Для приготовления нужно использовать чистый фарш без примесей и включений, излишнего жира, поэтому его лучше делать самостоятельно, а не покупать готовый.
  2. В начинку нужно добавлять рис "аль денте" недоваренный, чтобы начинка не превратилась в кашу. Такой рис готовится в малом количестве воды – в кастрюле вода должна чуть прикрывать зерна. Как только вода впитается в зерна, ее можно снимать с огня.
  3. Пропорция риса и фарша в голубцах должна быть 1:3. То есть, на каждые 3 части мяса приходится 1 часть риса.
  4. Варить или тушить голубцы лучше в бульоне. Такое блюдо будет более нежным и сочным. К бульону можно добавить сметану или томатную пасту.
  5. Для голубцов лучше использовать молодую капусту мягких сортов. Такие листья не ломаются и не требуют дополнительной обработки после варки. Если используется старая капуста, то лучше брать листья из середины кочана и бланшировать их для достижения нужной мягкости.

Теперь вы можете приготовить самые вкусные, нежные и ароматные голубцы, которые придутся по вкусу всем членам семьи, а хозяйке больше не придется искать, как варить рис для голубцов.

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