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Смотрящая вдаль 2019: что было в 5 и 6 сериях сериала

9 октября 2019, 17:30

Новые серии сериала Смотряща вдаль выходят 9 октября. Что было в 5 и 6 сериях мистического детектива Смотрящая вдаль - читай на сайте Главред.

Смотрящая вдаль
Смотрящая вдаль / СТБ

Пятая и Шестая серии Смотрящей вдаль выходят в 20-50 на СТБ 9 октября. В новых сериях Анна решает, обращаться ей за помощью к врачу, или нет, а также как ей дальше быть с Андреем. Обзоры 5 и 6 серий Смотрящей вдаль смотрите на Главреде.

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Попов везет Александра к себе на дачу. Там они вместе размышляют над тем, как наркотики попали в фуру. Попов рассказывает, что фуру взяли по наводке опера МИРОШКИНА. На утро Попов оставляет Атапина на даче, а сам уезжает в город.  Позже на дачу Попова врываются оперативники. Атапину чудом удается спрятаться в потайной комнате, в которой он обнаруживает целый алтарь посвященный Анне. Анна на очередном сеансе у Сальского видит лицо человека, который будет стрелять в Александра.  Атапин в это время отправляется в Энск, что бы поговорить с Чкония и получить больше информации.

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Анна по полицейской базе пытается найти человека, которого она видела в видении, как убийцу Александра. Этот человек – наркоман ГУСАРЕНКО, по стечению обстоятельств, находится в клинике Сальского. Попова отправляют в командировку в Энск. В Энске Атапин спасает Чкония от наемников, которые по приказу Лаврика пытались избавиться от Чкония, как от лишнего свидетеля. Вечером на территории парка клиники Сальского Анна видит человека из своих видений – Гусаренко.

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Смотрящая вдаль смотреть онлайн 6 серию - 09-10-2019:

Новые серии Смотрящая вдаль 2019 выходят с понедельника по четверг в 20-50.

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