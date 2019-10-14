Смотрящая вдаль 2019: что было в 9 и 10 сериях сериала

Смотрящая вдаль 2019: 9 и 10 серия онлайн / СТБ

Девятая и десятая серии Смотрящей вдаль выходят в 20-50 на СТБ 14 октября. Погибает участник видения Анны. Криминальные элементы уже подбираются вплотную к своей цели, а у Анны все меньше времени. Обзоры 9 и 10 серий Смотрящей вдаль смотрите на Главреде.

Читайте такжеСмотрящая вдаль 2019: что было в 7 и 8 сериях сериала

Смотрящая вдаль 9 серия - описание что было в сериале - смотреть онлайн серию

Мирошкина вычисляет ТУЗ, еще один фигурант в схеме с наркотиками. Именно Туз – поставщик наркотиков. Анна проникает в спец-блок и видит Гусаренко, но тому снова удается скрыться от нее. Сальский просит Анну покинуть клинику. Атапин возвращается в свой родной город, проникает в квартиру Попова, подбирает пароль к компьютеру и скачивает информацию. Оказывается Попов долгие годы собирал компромат на каждого сотрудника полиции с которым имел дело. Попов был в курсе всех махинаций Мирошкина, но не спешил сдать его полиции. Атапин назначает Анне встречу в кафе, но вновь влюбленным не суждено встретиться – оперативники устроили засаду на Атапина. Александр арестован. В Анну стреляют наемники Туза, ее спасает Попов. Ночью в Анну стреляет киллер.

Читайте такжеСмотрящая вдаль 2019: что было в 5 и 6 сериях сериала

Смотрящая вдаль смотреть онлайн 9 серию - 14-10-2019:

Смотрящая вдаль 10 серия - описание что было в сериале - смотреть онлайн серию

Анна чудом осталась жива. Попов считает, что Анну опасно оставлять дома после двух покушений, ее лучше отвезти в дежурную часть. В дежурной части у Анны снова видение: крепкие парни похищают девушку. Лиц Анна не видит. Анна сбегает из дежурной части. На допросе Апатин заявляет, что в ГУВД завелся "крот", который "работает" на бандитов. Попов находит Анну и привозит на конспиративную квартиру. Мирошкин и Попов готовят похищение Ирины – дочери их начальника Громова с помощью Гусаренко. После того, как Ирину передадут людям Лаврика, ее можно будет использовать для шантажа Громова. Анна снова "видит" похищение девушки, но теперь Анна узнает улицу, где это должно случиться: это не далеко от конспиративной квартиры, где она находится. Анна бежит спасать девушку, но ее похищают вместе с Ириной.

Читайте такжеСмотрящая вдаль 2019: что было в 3 и 4 сериях сериала

Смотрящая вдаль смотреть онлайн 10 серию - 14-10-2019:

Новые серии Смотрящая вдаль 2019 выходят с понедельника по четверг в 20-50.