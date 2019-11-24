Умер звезда театра и кино Давид Бабаев: фильмография и знаменитые роли

В воскресенье, 24 ноября, стало известно о кончине на 77-ом году жизни знаменитого украинского актера театра и кино Давида Бабаева.

"Умер Давид Бабаев… Светлая память", - сообщил о его смерти актер Вячеслав Василюк в Facebook.

Бабаев родился в Махачкале. В 1947 году его семья вернулась из эвакуации в Киев. В 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств. С 1972 года служил в театре имени Леси Украинки, на протяжении почти 50 лет был ведущим актёром труппы.

В 1999 году Бабаеву присвоили звание народного артиста Украины, он также был награжден орденом За заслуги II степени и являлся членом-корреспондентом Национальной академии искусств Украины.

Всего на счету Бабаева более 90 ролей в театре и кино.

Как сообщили в театре им. Леси Украинки, сердце Бабаева перестало биться в ночь с 23 на 24 ноября.

"Ушел из жизни народный артист Украины, звезда Национального академического театра имени Леси Украинский Давид Бабаев. Его невероятный дар сочетать комедию с драмой, балансировка от смешного до трагического заставляло зрителей смеяться и плакать одновременно. Его герои - волшебные весельчаки, наивные простаки, трогательные романтики покоряли сердца театралов...", - сказано в сообщении театра на странице в Facebook.

О времени и дате прощания с актером Давидом Бабаевым будет сообщено отдельно.

Театральные работы Давида Бабаева:

1973 — "Варвары" — Гриша

1973 — "Добряки" — корреспондент

1974 — "…И земля скакала мне навстречу!" — Кривцун

1974 — "Последние дни" — Тургенев

1974 — "Генерал Ватутин" — Гук

1974 — "Храбрый портняжка" — Король

1975 — "Странный доктор" А. Софронова — Пышный

1976 — "Иванов" А. Чехова

1977 — "Эта маленькая земля"

1977 — "Кремлёвские куранты" — председатель домкома

1978 — "Горе от ума" — Загорецкий

1978 — "Хозяйка" — Павел Захарович

1978 — "Провинциальные анекдоты" А. Вампилова — Базильский

1978 — "Отелло"

1979 — "Надеяться" Ю. Щербака — Седьмой

1979 — "Майор, Тоот и другие" — Лехинцке

1979 — "Руслан и Людмила" — Фарлаф

1980 — "Веер" — Скавеццо

1980 — "Пять дней в июле" — Немец

1980 — "Вишнёвый сад" А. Чехова, режиссёр Ирина Молостова — начальник станции

1980 — "Синие кони на красной траве" М. Шатрова, режиссёр Ирина Молостова — доктор Эпштейн, докладчик

1981 — "Снежная королева"

1982 — "Игрок" Ф. Достоевского — Астлей

1982 — "Предел спокойствия" — помощник Карналя

1982 — "Я, бабушка, Илико и Илларион" — глазной врач

1982 — "Не был… не состоял… не участвовал" — Лысеющий

1984 — "Я пришёл дать вам волю" — Бутурлин

1985 — "ОБЭЖ" Б. Нушича, режиссёр Ирина Молостова — Спира

1985 — "Остров сокровищ" — Хендс

1985 — "Тёплый пепел" — Дэвис

1986 — "Я, конечно, человек маленький" — Ганкин, техник

1987 — "Иван и Мадонна" — Вася Фунтик

1988 — "Что случилось в зоопарке" — Питер

1988 — "Перламутровая Зинаида" М. Рощина — Стерлинг

1989 — "Самоубийца" — Пугачёв

1989 — "Сказка про солдата и змею" — принц Гильом

1990 — "Идея господина дома" — бургомистр

1991 — "Кандид" — Шулер / Инквизитор / Барон

1992 — "Приглашение в замок" — Жозюэ

1992 — "Метеор" — Мюгейм

1993 — "Молодые годы короля Людовика XI" — Жан Поклен

1993 — "Генералы в юбках" — Лебеллюк

1994 — "Дом, где все кувырком" — Хусто / Перес

1995 — "Школа Скандала" — сэр Питер Тизл

1995 — "Последний Пылковлюблённый" — Барни Кэтмен

1996 — "Двери хлопают" — отец

1997 — "Крокодил" — Крокодильщик

1998 — "Блоха в ухе" — Виктор Шендебиз / Пош

2000 — "Любовь и война"

2001 — "И всё это было… и всё это будет…"

2002 — "Лулу. История куртизанки" — Пэнчу, доктор Голль

2011 — "Чуть мерцает призрачная сцена… (Юбилей. Юбилей? Юбилей!)"

2012 — "Мнимый больной"

Роли Давида Бабаева в кино:

1976 — Такая она, игра — Валюша

1977 — Нос — приятель Ковалёва

1980 — Долгие дни, короткие недели… — гость Сергея

1983 — Последний довод королей — Арт Корвин, начальник охраны президента

1984 — За ночью день идёт — немецкий офицер

1988 — Граница на замке (короткометражный)

1988 — Дорога в ад — Сорокин

1988 — Штормовое предупреждение — Моисей Шахновский, начальник отдела снабжения

1989 — Горы дымят

1991 — Убить "Шакала" — Станислав Михайлович Жохов, ревнивый муж

1992 — Игра всерьёз

1992 — Мелодрама с покушением на убийство

1992 — Сердца трёх

1993 — Западня — Шварц

1993 — Стамбульский транзит — врач скорой помощи

1994 — Афганец 2

1994 — Выкуп — банкир, крупный бандит и криминальный авторитет

1995 — Осторожно! Красная ртуть! — Ашкенази

1995 — Репортаж — Никис Пештеряну

1997 — Роксолана 1. Настуня — Иосиф

1997 — Роксолана 2. Любимая жена Халифа — Иосиф

1997 — Святое семейство

1997 — Хиппиниада, или Материк любви

1998 — Улыбка зверя

1999 — День рождения Буржуя — Варламов, адвокат

1999 — Школа скандала (фильм-спектакль)

2000 — Мойщики автомобилей

2001 — След оборотня — врач

2002 — Кукла — Берлинский Анатолий Маркович

2003 — Роксолана 3. Владычица империи — Иосиф

2005 — Пороки и их поклонники — Грубин

2006 — Богдан-Зиновий Хмельницкий — польский пан

2007 — Люблю тебя до смерти — Борис Александрович Кутузов

2008 — Иллюзия страха — Фридман, лекарь Соломона

2008 — Смерть шпионам. Крым — Сизяков, главный редактор газеты "Красный Крым"

2009 — Третьего не дано — Богдан Виткович

2015 — По законам военного времени — Соломон Яковлевич

2016 — Гражданин Никто — Семён Каценброгель (дядя Сёма), оценщик ломбарда

Давид Бабаев известен работами по озвучиванию мультфильмов:

1975 — Дядя Фёдор, пёс и кот — папа дяди Фёдора в украинской версии мультфильма

1978 — Вожак

1982 — Дождик, дождик, пуще!

1984 — Подарок для слона — Бегемот в украинской версии мультфильма

1983 — Дерево и кошка

1986 — Дело поручается детективу Тедди. Дело № 002. Космическая загадка — Гриша

1987 — Друзья мои, где вы?

Напомним, ранее сообщилось, что в России на 48-м году умер актер театра САТД им. М. Горького Виталий Жигалин.