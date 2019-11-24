Умер звезда театра и кино Давид Бабаев: фильмография и знаменитые роли

Давид Бабаев скончался на 77-ом году жизни.
В воскресенье, 24 ноября, стало известно о кончине на 77-ом году жизни знаменитого украинского актера театра и кино Давида Бабаева.
"Умер Давид Бабаев… Светлая память", - сообщил о его смерти актер Вячеслав Василюк в Facebook.
Бабаев родился в Махачкале. В 1947 году его семья вернулась из эвакуации в Киев. В 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств. С 1972 года служил в театре имени Леси Украинки, на протяжении почти 50 лет был ведущим актёром труппы.
В 1999 году Бабаеву присвоили звание народного артиста Украины, он также был награжден орденом За заслуги II степени и являлся членом-корреспондентом Национальной академии искусств Украины.
Всего на счету Бабаева более 90 ролей в театре и кино.
Как сообщили в театре им. Леси Украинки, сердце Бабаева перестало биться в ночь с 23 на 24 ноября.
"Ушел из жизни народный артист Украины, звезда Национального академического театра имени Леси Украинский Давид Бабаев. Его невероятный дар сочетать комедию с драмой, балансировка от смешного до трагического заставляло зрителей смеяться и плакать одновременно. Его герои - волшебные весельчаки, наивные простаки, трогательные романтики покоряли сердца театралов...", - сказано в сообщении театра на странице в Facebook.
О времени и дате прощания с актером Давидом Бабаевым будет сообщено отдельно.
Театральные работы Давида Бабаева:
1973 — "Варвары" — Гриша
1973 — "Добряки" — корреспондент
1974 — "…И земля скакала мне навстречу!" — Кривцун
1974 — "Последние дни" — Тургенев
1974 — "Генерал Ватутин" — Гук
1974 — "Храбрый портняжка" — Король
1975 — "Странный доктор" А. Софронова — Пышный
1976 — "Иванов" А. Чехова
1977 — "Эта маленькая земля"
1977 — "Кремлёвские куранты" — председатель домкома
1978 — "Горе от ума" — Загорецкий
1978 — "Хозяйка" — Павел Захарович
1978 — "Провинциальные анекдоты" А. Вампилова — Базильский
1978 — "Отелло"
1979 — "Надеяться" Ю. Щербака — Седьмой
1979 — "Майор, Тоот и другие" — Лехинцке
1979 — "Руслан и Людмила" — Фарлаф
1980 — "Веер" — Скавеццо
1980 — "Пять дней в июле" — Немец
1980 — "Вишнёвый сад" А. Чехова, режиссёр Ирина Молостова — начальник станции
1980 — "Синие кони на красной траве" М. Шатрова, режиссёр Ирина Молостова — доктор Эпштейн, докладчик
1981 — "Снежная королева"
1982 — "Игрок" Ф. Достоевского — Астлей
1982 — "Предел спокойствия" — помощник Карналя
1982 — "Я, бабушка, Илико и Илларион" — глазной врач
1982 — "Не был… не состоял… не участвовал" — Лысеющий
1984 — "Я пришёл дать вам волю" — Бутурлин
1985 — "ОБЭЖ" Б. Нушича, режиссёр Ирина Молостова — Спира
1985 — "Остров сокровищ" — Хендс
1985 — "Тёплый пепел" — Дэвис
1986 — "Я, конечно, человек маленький" — Ганкин, техник
1987 — "Иван и Мадонна" — Вася Фунтик
1988 — "Что случилось в зоопарке" — Питер
1988 — "Перламутровая Зинаида" М. Рощина — Стерлинг
1989 — "Самоубийца" — Пугачёв
1989 — "Сказка про солдата и змею" — принц Гильом
1990 — "Идея господина дома" — бургомистр
1991 — "Кандид" — Шулер / Инквизитор / Барон
1992 — "Приглашение в замок" — Жозюэ
1992 — "Метеор" — Мюгейм
1993 — "Молодые годы короля Людовика XI" — Жан Поклен
1993 — "Генералы в юбках" — Лебеллюк
1994 — "Дом, где все кувырком" — Хусто / Перес
1995 — "Школа Скандала" — сэр Питер Тизл
1995 — "Последний Пылковлюблённый" — Барни Кэтмен
1996 — "Двери хлопают" — отец
1997 — "Крокодил" — Крокодильщик
1998 — "Блоха в ухе" — Виктор Шендебиз / Пош
2000 — "Любовь и война"
2001 — "И всё это было… и всё это будет…"
2002 — "Лулу. История куртизанки" — Пэнчу, доктор Голль
2011 — "Чуть мерцает призрачная сцена… (Юбилей. Юбилей? Юбилей!)"
2012 — "Мнимый больной"
Роли Давида Бабаева в кино:
1976 — Такая она, игра — Валюша
1977 — Нос — приятель Ковалёва
1980 — Долгие дни, короткие недели… — гость Сергея
1983 — Последний довод королей — Арт Корвин, начальник охраны президента
1984 — За ночью день идёт — немецкий офицер
1988 — Граница на замке (короткометражный)
1988 — Дорога в ад — Сорокин
1988 — Штормовое предупреждение — Моисей Шахновский, начальник отдела снабжения
1989 — Горы дымят
1991 — Убить "Шакала" — Станислав Михайлович Жохов, ревнивый муж
1992 — Игра всерьёз
1992 — Мелодрама с покушением на убийство
1992 — Сердца трёх
1993 — Западня — Шварц
1993 — Стамбульский транзит — врач скорой помощи
1994 — Афганец 2
1994 — Выкуп — банкир, крупный бандит и криминальный авторитет
1995 — Осторожно! Красная ртуть! — Ашкенази
1995 — Репортаж — Никис Пештеряну
1997 — Роксолана 1. Настуня — Иосиф
1997 — Роксолана 2. Любимая жена Халифа — Иосиф
1997 — Святое семейство
1997 — Хиппиниада, или Материк любви
1998 — Улыбка зверя
1999 — День рождения Буржуя — Варламов, адвокат
1999 — Школа скандала (фильм-спектакль)
2000 — Мойщики автомобилей
2001 — След оборотня — врач
2002 — Кукла — Берлинский Анатолий Маркович
2003 — Роксолана 3. Владычица империи — Иосиф
2005 — Пороки и их поклонники — Грубин
2006 — Богдан-Зиновий Хмельницкий — польский пан
2007 — Люблю тебя до смерти — Борис Александрович Кутузов
2008 — Иллюзия страха — Фридман, лекарь Соломона
2008 — Смерть шпионам. Крым — Сизяков, главный редактор газеты "Красный Крым"
2009 — Третьего не дано — Богдан Виткович
2015 — По законам военного времени — Соломон Яковлевич
2016 — Гражданин Никто — Семён Каценброгель (дядя Сёма), оценщик ломбарда
Давид Бабаев известен работами по озвучиванию мультфильмов:
1975 — Дядя Фёдор, пёс и кот — папа дяди Фёдора в украинской версии мультфильма
1978 — Вожак
1982 — Дождик, дождик, пуще!
1984 — Подарок для слона — Бегемот в украинской версии мультфильма
1983 — Дерево и кошка
1986 — Дело поручается детективу Тедди. Дело № 002. Космическая загадка — Гриша
1987 — Друзья мои, где вы?
Напомним, ранее сообщилось, что в России на 48-м году умер актер театра САТД им. М. Горького Виталий Жигалин.