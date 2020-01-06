Фильмы на Рождество: какие фильмы посмотреть на Рождество 2020

Фильмы на Рождество 2020: обзор, сюжет, трейлер / Netflix

Рождественские фильмы - лучшее развлечение в новогодние праздники, когда остаетесь дома. Когда чай или какао уже заварены, и стынут купленные вкусняшки, всегда главный вопрос - что посмотреть на Рождество. Для каждого есть свои фильмы на Рождество - для детей, для семьи, про любовь, про рождественское чудо, про добро, и магию.

Советуем, какие фильмы посмотреть на Рождество 2020 в любом стиле и жанре.

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Один дома / Сам вдома / Home Alone

Дата выхода: 1990

Режиссер: Крис Коламбус

Уникальная рождественская история про Кевина - маленького мальчика, который случайно остался дома на все Рождественские каникулы, пока его родственники поехали во Францию. Проблемой оказались преступники, которые решили ограбить дом, пока его хозяев нет. Однако, то, как Кевен разобрался с нежданными гостями стало легендой на все будущие Рождества. Не меньший успех получил второй фильм - Один дома 2, который сняли через 2 года.

Рождествоенские хроники / Різдвяні Хроніки / The Christmas Chronicles

Дата выхода: 2018

Режиссер: Клей Кейтис

Милый детский семейный фильм про семейство Пирсов. Ранее они теряют мужа и папу - который работал пожарным. На Рождество, когда дети остались одни дома, некий мужчина, похожий на Санту устраивает им необычное Рождество. Безумно нравится детям, и полностью пригоден для семейного просмотра. Курт Рассел в роли Санты - просто огонь.

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Бойфренд на Рождество / Бойфренд на Різдво / A Boyfriend for Christmas

Дата выхода: 2004

Режиссер: Кевин Коннор

Девочка Холли в 13 лет загадывает себе парня на Рождество, и Санта обещает, что она получит его тогда, когда готова будет полюбить. Прошло 20 лет, и кто бы мог подумать, что успешная юристка Холли проявит симпатию к нерадивому волонтеру Райану, из-за небрежности которого детей одной из клиенток Холли отправляют на Рождество в детский дом. Пока Холли и Райан возвращают в разрушенную семью Рождество, чудо приходит и в их жизни.

Рождество с неудачниками / Різдво з невдахами / Christmas with the Kranks

Дата выхода: 2004

Режиссер: Джо Рот

Семья Крэнков всегда отличается тем, что всегда свято чтит традиции празднования Рождества. Когда дочка остается на Рождество на учебе и продолжает волонтерить, родители решают впервые в истории не отмечать Рождество. По их подсчетам, ежегодно они тратят на Рождество столько денег, сколько идет на ВИП-круиз по Атлантике. Так что нерадивые Крэнки решают нарушить священную традицию американцев. Они не покупают подарки, не украшают дом, не поздравляют соседей и коллег. Но прямо перед Рождеством, они узнают, что любимая доченька решила показать своему бойфренду, какое крутое Рождество ежегодно у нее дома...

Новая рождественская сказка / Скнара / Scrooged

Дата выхода: 1988

Режиссер: Ричард Доннер

Рождественская песнь Диккенса в новой интерпретации - с Биллом Мюрреем и Кэрин Аллен. Только главный герой - Фрэнк Кросс, он же Билл Мюррей. Фрэнк - черствый телемагнат, которого не волнует ничего в жизни, кроме его денег. Только вот к нему, призраки прошлого, настоящего и будущего придут в более... приятной форме. Призраком прошлого стал таксист из ада, настоящего - горячая "фея" без комплексов, но зато с навыками рукопашного боя, а будущего - странный незнакомец с черепом вместо лица.

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День Сурка / День Сурка / Groundhog Day

Дата выхода: 1993

Режиссер: Гарольд Рамис

Фил Коннорс - популярный телеведущий, который страдает излишней мизантропией, а также в совершенстве владет сарказмом и цинизмом. Ему приходится работать с репортером Ритой - милой жизнерадостной девушкой, которая его изначально бесит. Хоть события разворачиваются изначально 1-2 февраля в День Сурка, но Фил Коннорс, который застрял в одном дне, постепенно превращает его себе в рождество. Он переживает все стадии принятия проблемы, когда понял, что для него будет вечно 2 февраля. В итоге, он начинает учится чему-то новому, познавать мир, и развиваться в поисках чуда. До тех пор, пока Рита всего за 1 день - очередное 2 февраля не влюбляется в него, тем временем разрывая петлю времени.

Фильм-чудо, фильм сказка давно стал культовым для Новогодних праздников, благодаря неповторимому сюжету.

Дата выхода: 2020

Режиссер: Пол Фиг

Необычайна Рождественская история от Эмилии Кларк. Девушка Кейт превратилась в саркастичную неудачницу и тратит свою жизнь зря после тяжелой операции. Как оказалось, она перенесла пересадку сердца к Рождеству. Следующее Рождество делает для нее незабываемый подарок. Эмилия Кларк и сама перенесла тяжелую операцию и тяжелого инсульта, с последующим длительным восстановлением, так что для нее в фильме была не игра, а кусочек своей жизни.

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Отпуск по обмену / Відпочинок за обміном / The Holiday

Дата выхода: 21 декабря 2006

Режиссер: Нэнси Майерс

Камерон Диас и Кейт Уинслет знакомятся по переписке, и решаются на необычную практику - совершают обмен домами на Рождественские каникулы, чтобы как-то разнообразить отдых. Девушки, разочарованные в парнях и отношениях, встречают на этих праздниках не просто настоящего друга, а настоящую любовь, которую не хотят отпускать просто так. Обаятельных возлюбленных сыграли Джуд Лоу и Джек Блэк.

Черное рождество / Чорне Різдво / Black Christmas

Дата выхода: 2019

Режиссер: Софи Такал

Рождество для студентов в кампусе всегда проходит весело. Но иногда пьяные вечеринки бывают уж слишком бурными. Однако то, как развернулись события в фильме Черное Рождество, не идет ни в какое сравнения со студенческими вечеринками.

Девушки и маньяк - что может быть хуже на Рождество. Особенно, если маньяк превращается в жертву из охотника.

Черное Рождество смотреть онлайн с украинским переводом трейлер: