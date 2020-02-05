The Complex - дата выхода и трейлер интерактивного фильма Комплекс 2020

Комплекс The Complex / Wales Interactive

На экраны весной 2020 выходит новый фильм Комплекс / The Complex, который снимала компания, которая выпускает видео игры.

По сюжету главная героиня пытается бороться с вирусом, который охватил всю землю, и от нее и ее поступков зависит спасение мира и ее друзей. Но почти что каждый ее поступок будет иметь последствия, и каждый выбор будут делать зрители.

В трейлер показали, что если не сделать выбор - последствия все равно будут.

В итоге, в фильме Комплекс / The Complex предусмотрено 8 разных концовок.

Роли в фильме исполнили Мишель Милетт, Кейт Дики и Эл Уивер.

The Complex выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch 31 марта.

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